Windows 10 için Google Chrome karanlık modu geliyor!

Microsoft Windows 10 kullanıcıları nihayet Google Chrome’un karanlık modunu kullanabilecek. Bu mod için Windows’unuzun ve Chrome’unuzun güncel olup olmadığı kontrol edin.

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Göz sağlığı için önemli!

Google bu hafta Chrome tarayıcısının 74. kararlı sürümünü yayınladı. Bu sürümüle birlikte Windows kullanıcılarına karanlık modu açan firma, geçtiğimiz ay MacOS için aynı güncellemeyi yayınlamıştı. Karanlık modu kullanabilmek için, Windows 10’un en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca Chrome tarayıcının da güncel sürümünü kullanmanız gereklidir.

Google Chrome kendini otomatik olarak güncellese de bu işi manuel bir şekilde de yapabilirsiniz. Chrome tarayıcısının sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayarak, Yardım>Google Chrome Hakkında yolunu takip edebilirsiniz. Eğer tüm bunları sağlıyorsanız, Windows’un arama kısmına gelip Varsayılan Uygulamalar kısmına gelip en aşağıya inin. Sonrasında karanlık modu aktif et düğmesine tıklayarak artık Google Chrome’un karanlık modunu kullanabilirsiniz.

Karanlık mod, parlak renklerden oluşan siteleri karanlık moda geçiren bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde göz sağlığınıza dikkat edebilir, daha iyi makale ve haber okumanızı sağlayabilirsiniz.