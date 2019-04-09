Windows 10 USB’leri “güvenle çıkarmadan” kaldırmaya izin verecek!

Windows 10 kullanıcıları artık USB aygıtlarını bilgisayarlarından çıkarırken ‘güvenle kaldır’ seçeneğini onaylamak zorunda kalmayacaklar.

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Windows 10 bu sorunu nasıl çözdü?

Aslında eski Windows sürümlerinde USB aygıtları çıkarılırken ‘güvenle kaldır’ seçeneğinin onaylanması gerekmiyordu. Ancak işletim sisteminin yeni sürümünde USB sürücülerinin çıkarılmasında ‘hızlı kaldırma’ seçeneği yerine ‘daha iyi performans’ seçeneği varsayılan olarak ayarlanıyordu. Sistemin daha performanslı ve güvenli çalışması amacıyla yapılan bu müdahale bazı kullanıcılar için küçük bir probleme dönüşmüştü. Ve bu ayarın kullanıcı tarafından manuel olarak değiştirilmesi gerekiyordu.

Bu problemin önüne geçilmesi için işletim sistemine gelen 2018 ekim güncellemesiyle, aygıtı hızlı kaldırma seçeneği varsayılan olarak ayarlandı. Ancak, hızlı kaldırma seçeneği devredeyken Windows disk yazma işlemlerini ön belleğe alamıyor ve bu durum sistem performansını olumsuz etkileyebilir.

‘Daha iyi performans’ ayarıyla bilgisayarlarını kullanmak isteyen kullanıcılar ise bu ayarı; başlangıç menüsünden disk yönetimine girip kendi disklerine sağ tıklayıp, daha sonra özellikler bölümünden ilkelere girerek ‘daha iyi performans’ seçeneğine tıklayarak aktif edebilirler.