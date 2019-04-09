Microsoft Chromium Edge test sürümü yayınlandı!

Microsoft, Windows 10‘da yeni görünümlü Chromium destekli Edge tarayıcısının ilk test sürümlerini yayınladı. Chrome ile benzerlik gösterse de Microsoft farklılıkların geleceğini vaadediyor.

Microsoft’un kurumsal başkan yardımcısı Joe Belfiore: “Bu ilk sürümde, esaslara odaklandık ve daha sonra gelecek olan çok çeşitli özellik ve dil desteğini henüz dahil etmedik. İnce tasarım sonlandırmaları, daha geniş bir uzantı seçimi ve oturum açma profilinizi yönetme yeteneği de dahil olmak üzere mevcut Microsoft Edge’den farklılıkları görmeye başlayacaksınız.” dedi.

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Microsoft yıllarca, Internet Explorer’ı kullanan eski teknolojiyi ortadan kaldırarak ve bunun yerine modernize edilmiş Edge’i çıkararak tarayıcı gücünün bir kısmını geri almaya çalıştı. Ancak hiçbir zaman yaygın olarak kullanılmadı. Aralık ayında Microsoft, Chrome’un başka tarayıcılarda da kullanılan açık kaynaklı temellerinden Edge on Chromium’u yeniden oluşturma planını duyurdu.

Microsoft Chromium Edge neler sunuyor

Edge’in yeni sürümü, Google tarafından işletilen açık kaynaklı bir proje olan Chromium’u temel alıyor. Chromium’u kullanan diğer tarayıcılar arasında Brave, Vivaldi, Opera ve Samsung Internet bulunuyor. Google’ın yazılımını kullanmak, web sitelerinin uyumsuzluk sorunlarından muzdarip olmadığından emin olmalarını sağlarken, olgun ve sık güncellenen bir yazılım projesi olduğundan güven veriyor.

Chromium tabanlı Edge, varsayılan arama motoru olarak Google’ın arama servisini değil, Microsoft’un Bing arama motorunu kullanıyor. İsterseniz diğer arama motorlarını ekleyebiliyorsunuz. Tarayıcılardan gelen arama trafiği demek, arama reklamlarından elde edilen gelir demektir. Yani Microsoft’un bu hamlesi önemli bir finansal hamledir.

Chromium’da Microsoft Edge geliştirmeleri

Chromium Edge, şimdilik neredeyse tamamen Google kodu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Microsoft, kendi katkılarıyla Chromium topluluğunun dinamiklerinde potansiyel olarak önemli bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Bazı değişiklikler kullanıcılar için daha belirgin olacaktır. Microsoft, Chromium tabanlı Edge’in önümüzdeki haftalarda, karanlık mod, web sayfaları için okuyucu modu, dilbilgisi ve çeviri araçları ve daha yumuşak kaydırma gibi çeşitli özellikler alacağı belirtildi.

Windows dizüstü bilgisayarı Intel işlemcileri kullanıyor, ancak Arm çipleri – özellikle Qualcomm tarafından yapılanlar – uzun pil ömrüne sahip dizüstü bilgisayarları ve 4G ve sonraki 5G mobil ağlara yerleşik bağlantılarını sağlamak için sürekli bir zorunluluk. Bunu başarmak için Arm tabanlı dizüstü bilgisayarların eksiksiz bir yazılıma ihtiyacı var.

Microsoft ayrıca Chromium için dokunmatik ekran arayüzleri, görüntülü sohbet, grafik hızlandırma ve erişilebilirlik (engelliler için birtakım kolaylıklar) gibi önemli teknolojik geliştirmelerini de planlıyor. Windows 10 bilgisayarlar için yazılımı Microsoft’un Edge Insider sitesinden indirebilirsiniz.