Windows 10 Cloud, Microsoft’un Chrome OS Alternatifi Olacak

Microsoft yıllardır bilgisayar üreticilerini Chrome OS’tan uzak tutmaya çalışıyor ve bu konuda ne kadar başarılı olduğu belli değil.

Microsoft’un çıkardığı Windows RT kullanıcılar tarafından benimsenmedi. Windows 8.1 with Bing ise hiç bir zaman geniş çaplı kitleye ulaşamadı. Şimdi ise karşımıza popüler Windows işletim sisteminin daha ucuz bir versiyonu Windows 10 Cloud ile karşımıza çıkıyor.

Windows 10 test sürümlerinde bu sürüm de görülmeye başlandı. Windows 10 Cloud, Windows 10’un daha basit bir sürümü olacak ve Universal Apps desteği ile gelecek. Şirketin bu işletim sistemini bilgisayar üreticilerine ücretsiz ya da çok cüzi bir fiyatla sunması bekleniyor. Böylelikle Chrome OS’a bir alternatif doğacak.

Şirketin Windows 10 Cloud versiyonunu ne zaman dağıtacağı belli değil ancak yeni işletim sistemi büyük ihtimalle Nisan ayında yayınlanacak olan Creators Update ile birlikte gelecek. Şirket geçen ay Windows işletim sistemine ARM işlemci desteği getirmişti. Bu sayede Windows 10 telefonlarda ve ARM mimarisine sahip işletim sistemlerinde kullanılabilir. Windows 10 Cloud ile işletim sisteminin daha fazla yayılması amaçlanıyor.