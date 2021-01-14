Windows 10 antivirüs acil bir güncelleme gerektiriyor

Windows 10 sistemlerini ve antivirüs programını etkileyen yeni birkaç güvenlik açığı tespit edilmiş durumda. Bunların içerisinde en endişe verici olanı ise uzaktan kod girişi yapılabilerek kullanıcıların zararlı bir belge açmalarının sağlanması. Daha sonrasında ise bu yazılım sisteme Windows 10 Microsoft Defender antivirüs programına virüs yüklüyor.

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Microsoft bu güvenlik açığını onaylamasının ardından; durumu düzeltebilmek için hemen harekete geçti ve firma Kötü Amaçlı Yazılım Koruma Motoru için sorunu çözmüş durumda. Ayrıca Windows kullanıcılarının herhangi bir aksiyonda bulunmalarına da gerek yok. Gerekli yama Windows Defender sorunlu versiyona sahip cihazlara otomatik şekilde indirilip kurulacak. Defender kullanan her kullanıcı için ise yazılımlar ve kayıt düzenleyiciler de güncel tutulmaya devam ediliyorlar.

Bu sorun firmanın çözmeye çalıştığı tek sorun da değil. Ocak 2021 Yaması, beraberinde toplam 83 sistem açığı için de çözüm sunuyor. Bunların arasında ise ilk olarak Aralık 15 2020 tarihinde bulunan ve saldırganlara zararlı kod kullanımları için kolaylık sağlayan bir sistem hatası da var.

Normal şartlarda Windows kullanıcıları için otomatik güncellemeler aktif durumda olduğundan dolayı yeni güvenlik yaması sistemlere gelecek. Otomatik güncellemelerin aktif olmaması durumunda ise kullanıcıların güncellemeyi aldıklarından emin olmaları için Windows Güncelleme kısmını kontrol etmeleri öneriliyor.