Windows 10 Microsoft güvenliğine sağlam bir güncelleme geliyor

Şirketin yakın zamanda Microsoft 365 için yayınladığı yol haritasının ardından, Windows 10 Office 365 için olan Microsoft Defender uygulamasına önemli geliştirmeler geliyor. Şu anda hala gelişim aşamasında olan güncellemeler güvenlik ekiplerinin tehditleri ve şüpheli e-postalarla daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olacak.

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İlk olarak gelecek olan güncellemenin ismi “ek iyileştirme uygulamaları” olarak geçiyor. İçeriğinde ise iş yerleri için güvenlik tehditlerine alınan önlemler yer alıyor. Başlarda kötü amaçlı e-postalarda uygulanacak olan önlemler daha sonraları diğer çevrelerde de aktif olacaklar.

İkinci güncellemeyi ise “iyileştirme geliştirmeleri” olarak görebiliyoruz. Benzer şekilde güvenlik imkanlarını geliştirecek olan güncelleme, bilgi işlem ekibine potansiyel tehditleri zarar oluşturmalarından önce araştırma, inceleme ve ortadan kaldırma alanı açacak.

Yetkililer aynı zamanda Microsoft 365 yol haritasında sistemin önceki halini ve yapılan değişikliklerin nasıl farklılıklara yol açtığını da detaylıca anlatıyorlar. Bununla birlikte Microsoft, Office 365 sistemine gelen kötü amaçlı e-postalarla baş etmeleri için iş yerlerine nasıl yardım ettiklerine dair fazladan bilgi de sağlıyor.

Tehditlere karşı görevli kişiler manuel olarak müdahale edebildikleri gibi; tercih etmeleri halinde farklı organizasyonlar otomatik iyileştirme yöntemini de seçebilirler. Böylece güvenliğin tetiklenmesi halinde belirli işlemlerin kendiliğinden aktif hale gelmesini sağlayabiliyorlar.