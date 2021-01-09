Güncelleme
Windows 10 Microsoft güvenliğine sağlam bir güncelleme geliyor
Şirketin yakın zamanda Microsoft 365 için yayınladığı yol haritasının ardından, Windows 10 Office 365 için olan Microsoft Defender uygulamasına önemli geliştirmeler geliyor. Şu anda hala gelişim aşamasında olan güncellemeler güvenlik ekiplerinin tehditleri ve şüpheli e-postalarla daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olacak.
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İlk olarak gelecek olan güncellemenin ismi “ek iyileştirme uygulamaları” olarak geçiyor. İçeriğinde ise iş yerleri için güvenlik tehditlerine alınan önlemler yer alıyor. Başlarda kötü amaçlı e-postalarda uygulanacak olan önlemler daha sonraları diğer çevrelerde de aktif olacaklar.
İkinci güncellemeyi ise “iyileştirme geliştirmeleri” olarak görebiliyoruz. Benzer şekilde güvenlik imkanlarını geliştirecek olan güncelleme, bilgi işlem ekibine potansiyel tehditleri zarar oluşturmalarından önce araştırma, inceleme ve ortadan kaldırma alanı açacak.
Yetkililer aynı zamanda Microsoft 365 yol haritasında sistemin önceki halini ve yapılan değişikliklerin nasıl farklılıklara yol açtığını da detaylıca anlatıyorlar. Bununla birlikte Microsoft, Office 365 sistemine gelen kötü amaçlı e-postalarla baş etmeleri için iş yerlerine nasıl yardım ettiklerine dair fazladan bilgi de sağlıyor.
Tehditlere karşı görevli kişiler manuel olarak müdahale edebildikleri gibi; tercih etmeleri halinde farklı organizasyonlar otomatik iyileştirme yöntemini de seçebilirler. Böylece güvenliğin tetiklenmesi halinde belirli işlemlerin kendiliğinden aktif hale gelmesini sağlayabiliyorlar.
Ekran Kartı
Nvidia 2021 yılının ilk sürücü güncellemesini yayınladı
Nvidia cihazları için 2021 yılındaki ilk sürücü güncellemesi geldi. Güncelleme genel içeriği güvenlik yükseltmeleri ve hata düzeltmelerinden oluşuyor. Geçtiğimiz yıl birçok GeForce cihazı ortaya çıkaran firmanın 461.09 isimli bu güncellemesi; herhangi bir oyun optimizasyonuna veya yeni kart desteğine yönelik bir nitelik ise taşımıyor.
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Nvidia aynı zamanda güncellemenin güvenlik kısmıyla alakalı detaylı bir yazı da paylaştı. Diğer taraftan çözümlenen hatalar ise diğer GeForce cihazlarına karşın daha çok GTX 1080 Ti kullanıcılarına hitap ediyor. Eğer mevcut Nvidia grafik kartınızla herhangi bir sorun yaşamıyorsanız bu güncellemeyi şimdilik pas geçebilirsiniz. Ancak ekran titremesi veya donması gibi sorunlarınız var ise bu güncelleme işiniz görebilir.
Nvidia GeForce Game Ready Sürücüleri genellikle ayda bir veya belli oyunların çıkışıyla yakın zamanda gelebiliyorlar. Böylece performansın en iyi hale getirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Dolayısıyla genellikle sürücü güncellemelerinin atlanmaması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.
2021 yılının ilk sürücü güncellemesi olan 461.09, Nvidia resmi sitesinden indirebilir ve yine aynı yerden güncellemeyle gelen yamalar ve hata düzeltmelerinin tam listesine ulaşabilirsiniz. Yine de önemli görünen birkaçını biz buraya not olarak düşüyoruz:
Nvidia 461.09 güncellemesi ile çözüm gelen bazı sorunlar
- GeForce Experience: FPS sayacı ve Windows E-Posta ve Takvim uygulamalarının üst üste gelmesi.
- GeForce GTX 750 Ti: Mavi ekran sorunu.
- GeForce GTX 1080 Ti: Masaüstü ekranının titremesi.
- GeForce GTX 1080 Ti: Soluk bir renk tonu gösterilmesi durumunda sistemde donma olması.
- 4K monitörlerde uyku modundan çıkıldığı zaman mavi ekran sorunu oluşması.
Google en sonunda iOS uygulamalarını güncellemeye başlıyor
7 Aralık’tan beri iOS uygulamalarını güncellemeyen Google, yeni gelen bilgilere göre yakın zamanda güncellemeleri getirmeyi planlıyor.
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Kasım sonlarına doğru Apple, geliştiricilerin kendilerine ne tür bilgiler göndermesi konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre, App Store’un yakın zamanda kullanıcılara gizlilik uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmaya başlayacağından bahsediliyordu. Bunu ise her bir uygulamanın sayfasında uygulamanın onlardan toplayabileceği bazı bilgileri ve bunların ne için kullanılabileceğini görmelerine izin vererek yapacaktı.
Yine bu açıklamada uygulamaların Gizlilik kısmında bu bilgilerin olduğu ve 8 Aralık’tan itibaren yeni uygulamaların ve uygulama güncellemelerinin bu bilgileri vermesi gerektiği söyleniyordu. Ama ilginç bir şekilde Google Aralık 7‘den beri hiçbir iOS uygulamasını güncellememişti. Dolayısıyla iOS uygulamaları için Apple firmasına vermesi gereken gizlilik raporlarını verememişti.
Google’ın uygulamalarını güncellememesinin ardından sözü geçen bilgileri Apple’a vermemek için bunu yaptığı söylenmişti. Ancak şimdi TechCrunch sitesine göre ise Google, Apple’a topladığı bilgileri ve nasıl kullandığının bilgilerini yollayacak. Ama bu duruma karşı çıkılmıyorsa, Google firmasının 7 Aralık’tan beri uygulamalarını neden güncellemediği hala meşru bir soru.
Aslında görülene göre firma 7 Aralık’tan sonra iki uygulamasına güncelleme getirdi. Ancak gerekli bilgileri Apple’a yollamadı. Çünkü TechCruch’ın ilettiğine göre Google çalışanlarının bir çoğu da tatilde olmasından dolayı firma Aralık sonu ve Ocak başı gibi “code freeze” statüsüne giriyor. Yani çalışanlar işte olmadıklarından ötürü firma, acil bir çözüm gerektirebilecek işlemlerini durduruyor.
Salı günü bir Google yetkilisinin açıkladığına göre ise firma, yeni gizlilik etiketlerini uygulamalarına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta ekleyecek. Dolayısıyla şirketler ve genel anlamda her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini de buraya önemli bir not olarak düşmekte fayda var.
Güncelleme
Windows 10 görev çubuğu için yepyeni bir özellik geliyor
Microsoft, işletim sistemi Windows 10 görev çubuğu için getireceği yeni güncellemesini test ediyor.
Güncellemeye göre görev çubuğu “Haberler ve İlgi Alanları” isimli bir seçeneğe sahip olacak. Bu kısımda ise yeni haberler ve spor müsabakalarının sonuçlarının yanında hava durumu gibi bilgiler yer alacak. Aynı zamanda haber, hava durumu ve diğer bilgilerin beslemeleri kişiselleştirilebilecek.
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Özellik, Windows Shell Deneyimi’nin bir parçası olarak geldiğinden dolayı devre dışı bırakılamıyor. Ancak haberler kısmı görev çubuğunda bir seçenek olarak ortaya çıkacağı için kullanıcı istemesi durumunda sağ tık ile onu gizleyebilecek.
Microsoft firmasından Brandon LeBlanc bir blog paylaşımında, Windows için gelecek olan bu özelliğin, kullanıcıların gün içerisinde sürekli güncellenen haberler ve hava durumu gibi canlı bilgilere sisteme entegre bir biçimde ve hızlıca ulaşmalarını sağlayacağını söylüyor.
Windows 10 görev çubuğu için gelecek bu yeni işlev, böylelikle en son haberleri ve spor bilgilerini kullanıcılara sunarken, 4500’ün üzerinde dünyanın farklı haber markalarından bilgi aktaracak. Bunu da Microsoft Bing Haberler kısmındaki yazıları göstererek yapacak.
Windows 10 görev çubuğu Haberler ve İlgi Alanları özelliği şu anda test edilebiliyor
Şu anda özelliği test etmek isteyen kullanıcılar ise ön izleme versiyonunu indirip cihazın bölgesini Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Büyük Britanya, Avustralya veya Hindistan bölgelerinden birine değiştirmeleri gerekiyor.
Bu yeni özellik Windows 10 Build 21286 versiyonuyla geliyor ve haber erişimi için Microsoft Edge tarayıcısı gerektiriyor. Ancak @thebookisclosed Twitter isimli bir yazılım analistinin araştırmasına göre işlev Edge olmadan da çalışıyor. Bunun dışında şu anda hala gelişim aşamasında olan özelliğin bir sonraki Windows 10 versiyonunda erişilebilir olup olmayacağı hala soru işareti. Ancak dağıtımının Ekim güncellemesiyle olabileceği söylenenler arasında.
Son olarak Microsoft bu konuyla alakalı, “Haberler ve İlgi Alanları” kısmından yine Gizlilik Paneline de erişim sağlanabileceğini söylüyor. Söylenene göre Edge tarayıcısı aracılığıyla reklam ve üçüncü parti yazılım limitleri için entegre kontroller de mevcut. Özelliğin hoşunuza gitmemesi durumunda görev çubuğuna sağ tık yaparak işlevin kapatılabileceğini de firma son olarak ekliyor.
Görev çubuğu değişikliklerine ek olarak ise, daha önceden de ilettiğimiz gibi, Microsoft yeni bir ara yüz ve karanlık mod geliştirmeleri üzerinde de çalışıyor.
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