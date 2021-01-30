Windows 10 Android uygulamaları artık birden fazla açabiliyor

Microsoft Telefon Eşlikçiniz uygulaması Samsung cihazınız olması durumunda tek bir Android uygulaması açmanıza imkan veriyordu. Şimdi ise kullanıcılar uygulamayı kullanılarak Windows 10 üzerinden birden fazla Android uygulaması açabiliyor olacaklar.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor

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Hatırlanacağı üzere 2020 Eylül ayında uygulamanın tek Android uygulaması çalıştırması için resmi destek gelmişti. Sonrasında ise Kasım ayında birden fazla uygulama açma özelliği deneme sürecine dahil olmuştu. Şimdi de bu işlev desteği, belli Samsung cihazlarına resmi olarak geliyor. Ancak bu durum Mayıs 2020 veya sonraki bir güncellemeye sahip Windows 10 sistemleri için geçerli. Bunun dışında Telefon Eşlikçiniz uygulamasının 1.20102.132 versiyonuna sahip olmak da gerekiyor. Desteklenen Samsung telefonlar listesine ise şirketin sitesinden Apps başlığı altında ulaşılabiliyor.

Bununla birlikte çoklu uygulama çalıştırmak için desteklenen Samsung telefonlarında; Android 11.0 işletim sistemine ve Windows Bağlantısı 1.20102.133.0 versiyonuna ihtiyaç duyuluyor. Son olarak da MS Power User tarafından belirtildiği üzere; Galaxy Store üzerindeki Windows Bağlantısı Hizmeti uygulamasının 2.1.05.2 versiyonu da gerekenler arasında yer alıyor. Yine her ne kadar bariz olsa da Telefon Eşlikçiniz için telefon ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olması gerektiğini hatırlatalım.

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Windows 10 Android uygulamaları açma işlevinin diğer markalara gelmesi şimdilik mümkün gözükmüyor

Windows 10 üzerinden Android uygulamaları çalıştırabilmek kullanıcılar için işlevsel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de bu son gelen birden fazla uygulama açabilme imkanı için önemli bir adım diyebiliriz. Ancak özelliğin diğer telefonlarda hala kullanılamaması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratabiliyor.

Microsoft tarafından geçen sene sonuna doğru alınan bilgilere göre yakın gelecekte bu durum değişmeyecek gibi. Çünkü bu tip bir özelliğin çalışabilmesi ciddi bir emek gerektiriyor. Fakat Microsoft firması Telefon Eşlikçiniz uygulamasını Samsung dışı cihazlara getirmek için çalıştığını da not düşüyor. Dolayısıyla eninde sonunda böyle bir gelişme görebiliriz.

Son olarak Telefon Eşlikçiniz uygulamasına gelecek başka bir yeniliğin daha yolda olduğunu bildirelim. Şu anda test aşamasında olan işlev, telefon sinyal seviyesi ve Wi-Fi bağlantı gücü bilgisine masaüstü bilgisayarınıza bakarak öğrenebilmenizi sağlıyor. Ancak işlev dediğimiz gibi şu anlık sadece birkaç kişiye test amaçlı olarak gönderilmiş durumda.