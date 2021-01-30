Samsung
Windows 10 Android uygulamaları artık birden fazla açabiliyor
Microsoft Telefon Eşlikçiniz uygulaması Samsung cihazınız olması durumunda tek bir Android uygulaması açmanıza imkan veriyordu. Şimdi ise kullanıcılar uygulamayı kullanılarak Windows 10 üzerinden birden fazla Android uygulaması açabiliyor olacaklar.
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Hatırlanacağı üzere 2020 Eylül ayında uygulamanın tek Android uygulaması çalıştırması için resmi destek gelmişti. Sonrasında ise Kasım ayında birden fazla uygulama açma özelliği deneme sürecine dahil olmuştu. Şimdi de bu işlev desteği, belli Samsung cihazlarına resmi olarak geliyor. Ancak bu durum Mayıs 2020 veya sonraki bir güncellemeye sahip Windows 10 sistemleri için geçerli. Bunun dışında Telefon Eşlikçiniz uygulamasının 1.20102.132 versiyonuna sahip olmak da gerekiyor. Desteklenen Samsung telefonlar listesine ise şirketin sitesinden Apps başlığı altında ulaşılabiliyor.
Bununla birlikte çoklu uygulama çalıştırmak için desteklenen Samsung telefonlarında; Android 11.0 işletim sistemine ve Windows Bağlantısı 1.20102.133.0 versiyonuna ihtiyaç duyuluyor. Son olarak da MS Power User tarafından belirtildiği üzere; Galaxy Store üzerindeki Windows Bağlantısı Hizmeti uygulamasının 2.1.05.2 versiyonu da gerekenler arasında yer alıyor. Yine her ne kadar bariz olsa da Telefon Eşlikçiniz için telefon ve bilgisayarınızın aynı ağa bağlı olması gerektiğini hatırlatalım.
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Windows 10 Android uygulamaları açma işlevinin diğer markalara gelmesi şimdilik mümkün gözükmüyor
Windows 10 üzerinden Android uygulamaları çalıştırabilmek kullanıcılar için işlevsel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de bu son gelen birden fazla uygulama açabilme imkanı için önemli bir adım diyebiliriz. Ancak özelliğin diğer telefonlarda hala kullanılamaması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratabiliyor.
Microsoft tarafından geçen sene sonuna doğru alınan bilgilere göre yakın gelecekte bu durum değişmeyecek gibi. Çünkü bu tip bir özelliğin çalışabilmesi ciddi bir emek gerektiriyor. Fakat Microsoft firması Telefon Eşlikçiniz uygulamasını Samsung dışı cihazlara getirmek için çalıştığını da not düşüyor. Dolayısıyla eninde sonunda böyle bir gelişme görebiliriz.
Son olarak Telefon Eşlikçiniz uygulamasına gelecek başka bir yeniliğin daha yolda olduğunu bildirelim. Şu anda test aşamasında olan işlev, telefon sinyal seviyesi ve Wi-Fi bağlantı gücü bilgisine masaüstü bilgisayarınıza bakarak öğrenebilmenizi sağlıyor. Ancak işlev dediğimiz gibi şu anlık sadece birkaç kişiye test amaçlı olarak gönderilmiş durumda.
Genel
Samsung kaydırılabilir ve yuvarlanabilir ekranlar üzerinde çalışıyor
Samsung Display, CES platformundaki LG telefonlardakine benzer kaydırılabilen ve yuvarlanabilen ekranlar üzerinde çalıştığını onayladı. Firmanın ekran bölümünün bu konuda paylaşacağı başka şeyler de var.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Samsung Galaxy A52 ve A72 5G render görüntüleri ortaya çıktı!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Samsung Display kıdemli başkan yardımcısı Choi Kwon-young firmanın finansal raporunu yayınlamasının ardından bu konuda konuştu. Onun söylediklerine göre ise ilk kaydırılabilen ve yuvarlanabilen ekranlar bu sene geliyor. Samsung mobil kısmının bu alandan ilk yararlanan cihazları kullanıcıyla buluşturacak olması oldukça muhtemel.
Bununla beraber döner ekran ve katlanan ekranlar alanında da yakın zamanda yeni teknolojiler görebiliriz. Bu alanda firmanın önem vereceği, geliştirmeye çalışacağı ve güveneceği bazı özellikler göze çarpıyor. Bunların başında ise değişken ekran yenileme hızı ve düşük güç geliyor.
Bununla beraber özellikle salgından dolayı uzaktan çalışma gibi durumların oluşmasıyla kullanımı artan OLED teknolojisine odaklanan firma; böylelikle gittikçe kalabalık hale gelen OLED piyasasında öncü olabilmeyi ve kalabilmeyi amaçlıyor gibi. Ki akıllı telefonların da OLED teknolojisine geçmeleriyle Samsung mobilin buradan yararlanacağı fikri git gide güçleniyor.
Diğer yandan firmanın yeni Quantum Display (QD) teknolojsini de piyasaya sokmaya çabalarken; LCD gibi daha önceden bitirmeyi planladığı teknolojileri müşteri talebini takiben üretmeye devam etmeyi planladığını da hatırlatalım.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 ve A72 5G render görüntüleri ortaya çıktı!
Samsung, orta sınıf A serisi akıllı telefonlarını 2021 için son sürat yenileme sürecinde. Bugün yayınlanan sızıntı, Samsung Galaxy A52 ve A72 5G akıllı telefonlarının orijinal görüntülerini ortaya çıkardı.
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Samsung Galaxy A52 5G ve A72 5G
Aslında kullanıcıların beklediği, yaklaşan A serisi ile ilgili resmi bir duyuruydu. Tam da bu sırada ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass , Galaxy A52 5G‘nin oldukça resmi duran bir render görüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı.
Selefi A51 5G ile karşılaştırıldığında, ön kısımları şaşırtıcı bir şekilde benzer gözüküyor. Arka taraftaki kamera düzenlemesi ve sensörlerin yerleştirilmesi söz konusu olduğunda tasarımdaki farklılıklar kendini gösteriyor. Yeni tasarım, kamera dizilimini Koreli şirketin diğer yeni cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Bu da şirketin yeni tasarım dilini benimsediğini gösteriyor.
Ayrıca Blass, daha önce de gördüğümüz Galaxy A72 5G‘nin tam bir ön görüntüsünü de paylaştı. İki telefonun tasarımları birbirine o kadar yakın ki, size bunun farklı bir cihaz olduğunu söylemeseydik, muhtemelen hala A52 olduğunu varsayabilirdiniz.
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Galaxy A52 5G, geçtiğimiz yıl Geekbench’de Snapdragon 750G işlemci ile ortaya çıktı. Aynı zamanda bir sertifika, telefonun 15W şarjı destekleyeceğini bize bildirdi. Bu telefonlar hakkında daha fazla ayrıntı yakında gün yüzüne çıkacaktır, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.
Akıllı Telefonlar
Samsung, COVID-19’a rağmen yıllık kâr artışı açıkladı!
Samsung, 2020’nin dördüncü çeyreği ve tüm yıl için mali sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar iki dönem için de etkileyici olarak değerlendiriliyor. Şirket, 2019’un dördüncü çeyreğine kıyasla %26’lık bir kâr artışı gerçekleştirdi. Satışlarda ise %3’lük bir artış olduğu belirtiliyor. Bu, Samsung‘un bazı ürünlerindeki kârlılık oranını arttırdığını gösteriyor.
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Samsung tarafından yayınlanan son rapor nasıl değerlendiriliyor?
Samsung, pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan satışlarına rağmen yılın tamamında %30 kâr artışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte satışlar ise yıllık bazda 6 trilyon KRW (5,36 milyar $) artış gösterdi. Ancak kazançların dörtte biri, Kore Wonu ile ABD Doları arasındaki agresif döviz kuru sebebiyle erime gösterdi. Ayrıca mobil departmanı, tatil döneminde hem satışta hem kârlılıkta düşüş kaydetti. 2020 dördüncü çeyreğinde, 2019‘a göre mobil departman %34 daha az kâr elde etti. Samsung, bunun satışlar ve pazarlama giderleri sebebiyle gerçekleştiğini söyledi. Ancak, maliyetleri optimize etmeye yönelik çalışmalar, yıllık sonuçları beklentiler ile uyumlu hale getirdi.
2021 yılına baktığımızda ise tahminlere göre ilk çeyrekte akıllı telefon pazarı büyüme göstermeyecek. Yine de şirket, Galaxy S21 serisini erken tanıtmanın kâr artışına neden olacağını söylüyor. Firma, 2020 yılında akıllı telefon ekranı ve TV üretimi ile yüksek kârlılık elde etti. Bu nedenle önümüzdeki üç ay, şirketin OLED panel ve TV satışları ile iyi sonuçlar elde etmesi mümkün.
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