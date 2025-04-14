Teknoloji sektörü 2025 yılına girerken, inovasyon rüzgarıyla beraber ciddi bir istihdam kriziyle karşı karşıya kaldı. Yapay zekâ yatırımları tavan yaparken, bu yükselişin bedelini ne yazık ki binlerce çalışan ödemek zorunda kaldı. Özellikle teknoloji devlerinin son dönemdeki işten çıkarma furyası, sektörün insan kaynağına bakışını kökten değiştirdi.

Teknoloji Şirketlerinde İşten Çıkarmaların Sebebi Yapay Zekâ ve Otomasyon!

2025’in ilk çeyreği, teknoloji dünyası için adeta bir dönüm noktası oldu. Yalnızca üç ayda, Google, Microsoft, Meta, Amazon, HP ve Canva gibi sektör devleri, maliyet odaklı stratejiler ve yapay zekâ temelli otomasyon planları doğrultusunda 100 binden fazla çalışanı ile yollarını ayırdı. Teknoloji odaklı şirketlerin bu radikal kararı, sadece rakamlarla değil, aynı zamanda iş yapış şekillerinin kökten değiştiğinin sinyallerini verdi.

Teknoloji devi Google, Android, Pixel ve Chrome ekiplerinde yüzlerce çalışanını işten çıkarırken, Microsoft da kodlama dışı pozisyonları azaltarak programcı ağırlıklı bir iş gücü modeline yönelmeye karar verdi. Aynı şekilde Automattic, Canva ve Northvolt gibi firmalar da büyük çaplı personel kesintileri ile gündeme oturdu. Özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren bu şirketler, geleceğin iş gücü mimarisini şimdiden şekillendiriyor.

Teknoloji sektörü, sadece birkaç firmanın küçülmesiyle sınırlı kalmadı. Stripe, Siemens, Brightcove, Wayfair, TikTok, HP, Starbucks ve Meta gibi küresel devler, 2025 yılı boyunca binlerce kişilik ekiplerde küçülmeye gitti. Bunun temel sebebi olarak, teknoloji altyapısında hızla yaygınlaşan yapay zekâ destekli sistemlerin iş süreçlerini tamamen otomatikleştirmesi gösteriliyor.

Özellikle teknoloji dünyasında, yapay zekâ entegrasyonu sayesinde veri analizi, müşteri hizmetleri ve içerik üretimi gibi departmanlarda insan ihtiyacı minimuma indiriliyor. Bu durum da iş gücü kaybını kaçınılmaz hale getiriyor. Görünen o ki, teknoloji şirketleri yakın gelecekte daha fazla otomasyon, daha az insan formülüyle yollarına devam edecek.

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Siz teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.