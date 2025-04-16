Yurt dışı alışveriş limiti ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Çin kaynaklı e-ticaretin piyasada yarattığı baskıya dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirtti. Peki yeni açıklama göre yurt dışı alışveriş limiti kaç euro olacak?

Yurt dışı alışveriş limiti kaç euro? Yurt dışı alışveriş limiti 2025

Yurt dışı alışveriş limiti ile ilgili yeni bir açıklama gündemde. Yeni açıklama göre yurt dışı alışveriş limiti kaç euro olacak? TİM Başkanı Gültepe’nin verdiği bilgilere göre, yurt dışı alışveriş limiti halihazırda uygulanan 30 Euro seviyesinden daha da aşağıya, 22 Euro’ya çekilebilir.

Yurt dışı alışveriş limiti uzun süredir yerli üretici ile küresel e-ticaret devleri arasında bir dengesizlik yaratıyor. Çin menşeli ürünlerin çok düşük fiyatlarla Türkiye pazarına giriş yapması, küçük ve orta ölçekli üreticileri zora sokmuş durumda.

Bu konuya dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe, “Çinli markalar Türkiye’de fiyatları bozuyor” diyerek sorunun ciddiyetini vurguladı. 2024 yılında zaten 150 Euro’dan 30 Euro’ya indirilen limitin, 2025’te tekrar gözden geçirilebileceği ifade ediliyor.

Yurt dışı alışveriş yoluyla getirilen ürünler için devletin vergi oranlarını artırması ve alışveriş sınırını düşürmesi, yerli üreticiye nefes aldırabilecek adımlar arasında gösteriliyor. Bu değişikliklerin, ithalatı kontrol altına alırken ihracatı artırma hedefiyle paralel ilerlemesi bekleniyor.

Yurt dışı alışveriş limiti ile ilgili bu değişikliklerin 2025 yılı itibariyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Alınacak kararın nihai olup olmayacağı, Bakanlık ve ilgili kurulların değerlendirmelerine bağlı. Tüm bu gelişmeler, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe’nin altını çizdiği gibi, Türkiye’nin ihracat vizyonu ve yerli üretim politikaları açısından oldukça kritik.

Yurt dışı alışveriş konusunda yaşanacak olası düzenlemeler, hem tüketiciler hem de satıcılar açısından önemli etkiler yaratabilir. Düşürülen limit, uygun fiyatlı alışveriş yapan tüketiciler için kısıtlama anlamına gelse de, uzun vadede yerli ekonomiye pozitif etkiler sağlayabilir.

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