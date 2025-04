Nothing Phone 3 için sonunda beklenen açıklama geldi. Uzun süredir hakkında çeşitli iddialar dolaşan Nothing Phone 3, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Bu bilgi, markanın kurucusu Carl Pei tarafından X platformunda yapılan bir etkinlikte doğrulandı. Bu gelişme, Nothing Phone 3 hayranlarını heyecanlandırmış durumda.

Nothing Phone 3 çıkış tarihi açıklandı! Yeni Nothing telefon ne zaman çıkacak?

Nothing Phone 3, modelinin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı bilgisi şirketin CEO’su Carl Pei tarafından doğrulandı. Geçmiş lansmanlara baktığımızda, Nothing Phone 3 modelinin de Temmuz 2025 gibi tanıtılması kuvvetle muhtemel.

Q3 — Carl Pei (@getpeid) April 18, 2025

Ancak Nothing Phone 3 için bu tarih Eylül ayına kadar sarkabilir. Bu durum, markanın cihazı son dokunuşlarla mükemmelleştirmek istediğini gösteriyor. Özellikle bir yıl boyunca amiral gemisi segmentinde yeni model sunmayan Nothing, Nothing Phone 3 ile pazardaki konumunu yeniden güçlendirmeyi hedefliyor.

Nothing Phone 3 Özellikleri Neler Olacak?

Şu ana kadar Nothing Phone 3 özellikleri hakkında resmi bir sızıntı yok. Ancak, markanın önceki stratejilerine bakıldığında, detayların Mayıs ve Haziran aylarında yavaş yavaş açıklanması bekleniyor. Phone (2) modeli güçlü bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile gelmişti. Bu nedenle yeni modelin de muhtemelen Snapdragon 8s Gen 4 ya da Snapdragon 8 Elite gibi üst düzey bir yonga setiyle donatılması bekleniyor.

En merak edilen konulardan biri de Nothing Phone 3‘ün ikonik LED arka panel tasarımı. Geçmişte büyük ilgi gören Glyph arayüzünün yeni nesilde nasıl evrileceği şimdilik bir sır. Yine de, Nothing Phone 3’ün hem tasarım hem performans açısından beklentileri aşması kuvvetle muhtemel.

Nothing Phone 3 ile birlikte markanın mobil cihaz pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor. 2025 yazı, amiral gemisi yarışında yeni bir dönüm noktası olabilir.

