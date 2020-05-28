Güncelleme
Windows 10 2004 güncellemesi indirmeye sunuldu!
Bugün itibariyle genel kullanıcılar için, Windows 10 2004 Mayıs 2020 güncellemesi kullanıma sunuldu. Microsoft, güncellemeyi Haziran 2020 güncelleştirmesi olarak yayınlamaya hazırlanırken nihayet yeni sürüm tüm kullanıcılar için yüklenebilir hale geldi.
Windows 10 sürüm 2004 olarak da bilinen Mayıs 2020 Güncelleştirmesi, toplu güncelleştirme olarak sunulan Windows 10 sürüm 1909’dan daha önemli bir sürüm olarak adlandırılıyor. Mayıs 2020 Güncellemesi yeni bir Cortana kullanıcı arayüzüne, sanal masaüstü bilgisayarlarda optimizasyonlara, ayarlar üzerinde değişikliklere, swift ile eşleştirmeyi kolaylaştırmaya ve diğer bazı anlamlı değişiklikleri beraberinde sunuyor.
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Ek olarak, yeni sürümle beraber görev yöneticisi üzerinde artık ekran kartı ısımızı görebileceğiz. Beraberinde buluttan sıfırlama gibi ileriye dönük özellikler getiren 2004 sürümünü nasıl elde edebileceğinizi kısaca açıkladık;
Öncelikle otomatik olarak güncellemeyi almak isterseniz, Ayarlar> Güncelleme ve Güvenlik> Windows Update yolunu izleyerek Windows 10 yeni güncellemeleri tarafınıza isteyebilirsiniz. İkinci olarak Microsoft’un internet adresi üzerinde .iso dosyasını edinerek veya güncelleme asistani ile manuel olarak v2004 sürümüne geçiş yapabilirsiniz.
El ile kurulum için;
1- Microsoft Güncelleme Asistanını kullanmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Hemen Güncelleştir(Update now) butonuna tıklayın.
2- Medya Oluşturma Aracı’nı kullanarak güncelleme yapmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Aracı Şimdi İndir (Download Tool) butonuna tıklayın. İndirdiğiniz araç üzerinde açılan ekranda “Bu bilgisayarı güncelle” seçeneğini seçin ve ileriye tıklayın, ardından ISO file seçeneğini seçip güncellemenin yüklenmesini bekleyin.
Güncelleme
Xiaomi Mi 9T için MIUI 12 güncellemesi yayınlandı!
Xiaomi, akıllı telefonlarında yer alacak yeni mobil arayüzü MIUI 12’yi geçtiğimiz ay resmi olarak duyurdu. Marka mevcut cihazlarını hızlı şekilde güncelleyeceğine söz verirken, Xiaomi Mi 9T ve Redmi K20 için MIUI 12 güncellemesi dağıtılmaya başladı.
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Xiaomi Mi 9T ve Redmi K20 kullanıcılarına MIUI 12 sürprizi!
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta MIUI 12 sürümünün global sürümü duyurulmuş ve bazı cihazlar için beta süreci başlatılmıştı. Hindistan’dan gelen güncel haberler ise sürpriz şekilde güncellemenin kararlı halinin dağıtımına başlandığını gösteriyor. Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T) modeli için indirilebilir durumda olduğu belirtilen güncelleme, böylece söz verilen Haziran ayından daha erken tarihte kullanıcılarla buluşmuş oldu.
“V12.0.0.11.QFJMIXM” derleme numaralı sürüm güncellemesi, altyapı tarafında Android 10 işletim sistemini temel alıyor. Ancak MIUI 12’nin getirdiği ve kullanıcı deneyimini iyileştiren bir takım özelleştirmeler dikkat çekiyor. Tasarımında ufak makyajlar yapılan arayüzün kilit ekranındaki saat tasarımı değiştirilmiş. Ayrıca sil baştan tasarlanan hızlı ayarlar menüsünün de iOS 13’e benzer şekilde olduğu belirtiliyor. Bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi ise her yazılım güncellemesinden alışkın olduğumuz klasik değişiklikler arasında yer alıyor.
Redmi K20 için kullanılan MIUI 12 sürümüne ait derleme kodlarının Xiaomi Mi 9T ile aynı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla global versiyon için sunulan kararlı sürümün eş zamanlı olarak bu cihaza da ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Mi 9T için kararlı sürümü beklemeden MIUI 12’yi denemek isteyenlerin beta sürümüne geçiş yapabileceğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
EMUI 10.1 tam sürümü bazı Huawei cihazlarına dağıtıldı!
Huawei firmasının arayüzü EMUI, yeni versiyonu ile bazı akıllı cihazlara gelmeye başladı. Güncellemeyi bekleyen kullanıcılar yavaş yavaş istediklerini alıyor.
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EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 yavaş yavaş dağıtılıyor!
Huawei, arayüzü EMUI 10.1 sürümünü artık son haline getirdi. Firma yeni sürümü bazı Huawei cihazlarına dağıtmaya başladı. Huawei P30/P30 Pro, nova 6 serisi ve MatePad Pro cihazlarına güncelleme sunuldu. Bu cihazların kullanıcıları telefonları üzerinden güncellemeye ulaştıklarını bildirdiler. Yeni sürüm ile birlikte kullanıcılar, MeeTime Messenger, Celia sesli asistan ve gelişmiş her zaman açık ekran özelliklerine kavuştular. Özellikle Google ve ABD tarafıyla yaşanılan sorunlar nedeniyle kendi arayüzüne önem veren firma, yeni sürüm sayesinde daha özgün bir kullanıcı deneyimi vadetmek istiyor. Aynı zamanda özellikle MatePad Pro kullanıcıları için önemli olan çoklu pencere özelliğinde de kavuşmuş oldular.
Honor cephesine gelecek olursak, benzer özelliklere sahip Magic UI 3.1 güncellemesi belli başlı bazı cihazlar üzerinden dağıtılmaya başlandı. Honor V30 ve V30 Pro cihazlarına gelen güncelleme ile EMUI 10.1 sürümünde yer alan özellikler bu cihazlara da gelmiş oldu. Güncellemenin şu an için hangi ülkelerde dağıtıldığı bilinmese de kullanıcılar cihazları üzerinden kontrol edebilirler. Ayarlar bölümünden güncelleme denetleyerek yeni sürüm kontrol edilebilirken, öte yandan Huawei Club uygulaması üzerinden de kurulum sağlanabilmekte. Bakalım Huawei, ne zamana kadar yeni güncellemenin dağıtımını bitirmiş olacak merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
MIUI 12 global sürümü, gelecek hafta beta olarak yayınlanacak!
Xiaomi kendi ülkesi Çin’de, MIUI 12 sürümünü halihazırda kullanıcılar için indirilebilir hale getirmiş ve bazı modeller için beta sürümlerini yayınlamıştı. Çok geçmeden global sürümle ilgili bilgiler de gelmeye başladı.
Bugün ortaya çıkan detayla birlikte, Xiaomi, MIUI 12 sürümünü 19 Mayıs 2020 tarihinde yapacağı küresel etkinlikten hemen sonra, sürümü destekleyen tüm modeller için beta sürümünü yayınlayacak. Bu kapsamda Türkiye’de bulunan cihazlar için de beta sürümüne ulaşım mümkün olacak. Xiaomi, söz konusu etkinlikte MIUI 12 arayüzünü resmen tanıtacak ve yeni özelliklerden bahsedecek.
Geçtiğimiz nisan ayında, Xiaomi birçok model için MIUI 12 sürümünü duyurmuş ve sürüme geçiş için bazı kaynak dosyaları yayınlamıştı. Ancak söz konusu dosyalar MIUI 12’nin Google hizmetlerinden yoksun, sadece Çince ve İngilizce destekleyen yapılarına sahipti. Şimdi ise Global anlamda mevcut sürümü bekleyen kullanıcılar derin bir nefes alacak ve MIUI 12’nin beta sürümünü 19 Mayıs tarihinden sonra cihazlarına yükleyebilecek.
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Söz konusu beta sürümlerinin, halen stabil olmadığını ve beta adı altında özellikle test amaçlı yayınlandığını da ekleyelim. Ayrıca beta sürecine katılmadan önce telefonunuzun bootloader kilidinin açık olması ve TWRP’nin halihazırda cihazınızda yüklü olması gerektiği de hatırlatalım.
MIUI 12 beta sürümüne kavuşacak cihazlar ise şu şekilde
Xiaomi Mi cihazlar
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6X
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
Redmi cihazlar
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi K20 / Mi 9T
Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
Redmi Note 7 / 7S
Redmi K30 5G
Redmi K30 4G / Poco X2
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 5 AI / Redmi Note 5 Pro (Whyred)