Windows 10 2004 güncellemesi indirmeye sunuldu!

Bugün itibariyle genel kullanıcılar için, Windows 10 2004 Mayıs 2020 güncellemesi kullanıma sunuldu. Microsoft, güncellemeyi Haziran 2020 güncelleştirmesi olarak yayınlamaya hazırlanırken nihayet yeni sürüm tüm kullanıcılar için yüklenebilir hale geldi.

Windows 10 sürüm 2004 olarak da bilinen Mayıs 2020 Güncelleştirmesi, toplu güncelleştirme olarak sunulan Windows 10 sürüm 1909’dan daha önemli bir sürüm olarak adlandırılıyor. Mayıs 2020 Güncellemesi yeni bir Cortana kullanıcı arayüzüne, sanal masaüstü bilgisayarlarda optimizasyonlara, ayarlar üzerinde değişikliklere, swift ile eşleştirmeyi kolaylaştırmaya ve diğer bazı anlamlı değişiklikleri beraberinde sunuyor.

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Ek olarak, yeni sürümle beraber görev yöneticisi üzerinde artık ekran kartı ısımızı görebileceğiz. Beraberinde buluttan sıfırlama gibi ileriye dönük özellikler getiren 2004 sürümünü nasıl elde edebileceğinizi kısaca açıkladık;

Öncelikle otomatik olarak güncellemeyi almak isterseniz, Ayarlar> Güncelleme ve Güvenlik> Windows Update yolunu izleyerek Windows 10 yeni güncellemeleri tarafınıza isteyebilirsiniz. İkinci olarak Microsoft’un internet adresi üzerinde .iso dosyasını edinerek veya güncelleme asistani ile manuel olarak v2004 sürümüne geçiş yapabilirsiniz.

El ile kurulum için;

1- Microsoft Güncelleme Asistanını kullanmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Hemen Güncelleştir(Update now) butonuna tıklayın.

2- Medya Oluşturma Aracı’nı kullanarak güncelleme yapmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Aracı Şimdi İndir (Download Tool) butonuna tıklayın. İndirdiğiniz araç üzerinde açılan ekranda “Bu bilgisayarı güncelle” seçeneğini seçin ve ileriye tıklayın, ardından ISO file seçeneğini seçip güncellemenin yüklenmesini bekleyin.



