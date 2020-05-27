Oyun
GTA 6’nın çıkış tarihine yönelik ortaya çıkan önemli detay
Take-Two’nun açıklanan yıllara göre pazarlama bütçesi detayına göre, GTA 6’nın çıkış tarihi belirlenmiş olabilir. Bugün ortaya çıkan detayda, Take-Two’nun Nisan 2023’te başlayan ve Mart 2024’te sona eren mali yıl için pazarlama amaçlı 89 milyon dolar harcamayı planladığı ortaya çıktı.
Bu miktar, önümüzdeki beş yılda ayrılan her bir dönem için, hazırlanan bütçenin yaklaşık iki katına tekabül ediyor. Bir önceki yapım GTA 5’e baktığımızda ise, dönem standartlarında reklam bütçesi için 70-110 milyon dolar ayrılmış. Sayılara baktığımızda, Nisan 2023 ile Mart 2024 arası dönemde hareketlenen pazarlama bütçesi miktarının, GTA 6’nın çıkış tarihine işaret ettiğini söylemek yanlış olmaz. Sonuç olarak, GTA 6’nın, GTA 5’ten tam 10 yıl sonra çıkacağını öngörmek mümkün. Rockstar’ın çeşitli anlaşmalarla, GTA Online üzerinden ciddi kazançlar sağladığını düşündüğümüzde bu gecikmenin sebebi de kolayca anlaşılıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Jason Schreier, Rockstar Games’in bir sonraki projesinin Grand Theft Auto serisinden yeni bir oyun olacağını ve yapımın geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olduğunu belirtmişti. Tüm parçalar birleştiğinde artık neredeyse emin olarak GTA 6’nın 2023-2024 döneminde çıkış yapabileceğini söyleyebiliriz.
Oyun
Pac-Man Twitch’te oynanabilecek!
Pac-Man Twitch‘te oynanabilecek! Efsane oyun serisi Pac-Man, Pac-Man Live Studio ile Twitch‘te internet tarayacısı üzerinden oynanabilecek.
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Pac-Man 40. yılını kutluyor. 40. yılına giren Pac-Man, internet tarayıcısı üzerinden Twitch‘te oynanabilecek. Pac-Man‘in bu sürümü 4 kişiye kadar co-op destekleyecek ve oynaması tamamen ücretsiz olacak. Oyunu oynamak için herhangi bir indirme işlemi yapılmasına gerek olmayacak, Pac-Man‘in Twitch kanalı üzerinden sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Ayrıca oyunculara kendi labirentlerini oluşturma ve kullanıma sunma imkanı da verilecek. Oyunun Haziran ayında kullanıma sunulması bekleniyor.
Aksesuar
Logitech G915 TKL klavyesi tanıtıldı!
Logitech, merakla beklenen oyunculara yönelik olan mekanik özellikli G915 TKL klavyesini tanıttı. Yeni klavye, özellikleri, kompakt tasarımı ve kullanım süresiyle öne çıkıyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ve oyuncu ekipmanlarına ilgi oldukça arttı. Artan bu ilgi şirketleri de harekete geçirdi. Logitech, popüler oyuncu klavyelerinden bir tanesi olan G915’in “Tenkeyless Lightspeed” versiyonunu duyurdu.
Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech, çıkarmış olduğu klavyenin tasarımı ile önceki nesline göre daha kompakt bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Böylece Logitech G915 TKL, oyuncu klavyelerinin aksine kablosuz yapısı ve uzun kullanım süresi ile dikkat çekiyor.
LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde tuş aydınlatmaları kapalı olarak günde ortalama 8 saat kullanıldığında 135 saate kadar kablosuz oyun deneyimi sunan G915 TKL, LIGHTSYNC teknolojisi ile de oyunlarla senkronize olan dinamik ve kişiselleştirilebilir bir aydınlatma sunuyor. Standart mekanik anahtarların yarısı kadar yüksekliğe sahip olan klavye, hız ve performansı artırıyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Logitech G915 TKL, haziran ayı itibari ile satın alınabilecek. Ancak yeni klavyenin ülkemize ne zaman geleceği konuda net bir bilgi yok. Söz konusu klavye, mekanik yapısının yanında GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky bağlantılı versiyonlarını da satın alabiliyor. Oyun severlerin merakla bekledikleri klavye için yurt dışında 229,99 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş bulunuyor.
Haber
Detroit: Become Human ve Beyond: Two Souls, Steam üzerinde listelendi
Quantic Dream bugün itibariyle, Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain için Steam çıkış tarihlerini doğruladı. Quantic Dream’in en yeni üç oyunu, Twitter’da açıklandığı kadarıyla 18 Haziran tarihinde aynı anda Steam’e gelecek.
Firma daha önce 2019 yılında Epic Game Store’da oyunları piyasaya sürmüştü. Bundan önce de üç oyun da ilk olarak PlayStation’a özel olarak duyurulmuş ve çıkış yapmıştı. Steam sayfaları üzerinde ücretsiz Demo sürümlerini de oynayabildiğimiz yapımlar, Epic Store ardından, Steam için de çıkış yapacak. Bu yılın başlarında, Quantic Dream kurucusu David Cage, stüdyonun 2020’deki hayranlar için “çok fazla sürpriz” yapacağını duyurmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla, yeni mağaza hamleleri bahsedilen sürprizlerin bir parçası olabilir.
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Steam anlık olarak, üç oyun için de henüz bir fiyat etiketlendirmesi belirtmemiş. Ancak Epic Store verilerine baktığımızda, Detroit için 142 TL, Beyond: Two Souls ve Heavy Rain içinse 70 TL’lik satış fiyatları mevcut. Steam ve Epic’in ülkemiz için kur açısından ciddi avantajlar sağladığını düşündüğümüzde, oyunların hemen hemen aynı fiyatlandırmalara sahip olacağı söylenebilir.
Firmaların artık PlayStation için oyunlar duyurarak ilerleyen günlerde, yapımlar için PC portları da yayınlaması kullanıcılar tarafından ciddi övgüler topluyor. Geçtiğimiz günlerde, BloodBorne’un PC dünyasına adım atacağını öğrenmiştik. Umuyoruz ki ileride daha fazla yapım, platform engelleri barındırmadan tüm kullanıcılar için sunulur.
Beyond: Two Souls Steam sayfası
Detroit : Become Human Steam sayfası
Heavy Rain Steam sayfası