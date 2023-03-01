Llama Group bugün Winamp müzik platformunun yeni sürümünün piyasaya sürülmesinde kaydedilen ilerlemeleri netleştirdi. Lansmanı, 15 Nisan’dan itibaren dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere erişim açılmadan önce, 15 Mart’tan itibaren sanatçılara açılacak olan küresel ölçekte olacak. İkinci çeyrekte, birçok yeni hizmet aşamalı olarak piyasaya sürülecek.

İki yıllık önemli yatırımlarla Winamp, sanatçılar ve hayranlar arasındaki ilişkide devrim yaratma ve sanatçılar için yeni gelir akışları yaratma hırsıyla şimdi büyük getirisini yapmaya hazır. Winamp, lansmanıyla müzik dünyasını çoktan salladı ve 2000’lerin başında hala dünya çapında 83 milyon mevcut dinleyici tarafından kullanılan ikonik bir oynatıcıyla hakim oldu.

LLama Group’un Kurucusu ve CEO’su Alexandre; “Akış platformları sanatçıların daha geniş bir kitleye ulaşmasını kolaylaştırırken, gelirler acınası. Bu kadar çok şey vaat eden akış devrimi birçok sanatçıyı geride bıraktı. Müziklerinin nasıl sunulduğu ve satıldığı konusunda kontrolden yoksunlar.” dedi.

Yeni nesil Winamp, sanatçılara daha fazla yakınlık arayan hayranların artan gereksinimlerine yanıt verirken, bu görünürlük ve adil tazminat ihtiyacına yeni ve güçlü bir yanıt sunacak. Böylece, yeni Winamp’ın kalbinde, sanatçılara yeni yinelenen gelir kaynaklarından yararlanma şansı sunacak bir alan olan Fanzone var. Yaratıcılar, özel katmanlar ve fiyatlar ile doğrudan hayranlarına adanmış abonelikleri uygulayabilecekler.

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15 Mart’tan itibaren, platform 15 Nisan’da dinleyicilere ve hayranlara açılmadan önce sanatçıların profillerini ve katmanlarını oluşturmak ve kurmak için bir aylık bir ilerlemeleri olacak. Hayranlar, Winamp Fanzone’daki özel içeriğe erişimle ödüllendirilirken en sevdikleri sanatçıları doğrudan destekleyebilecekler.

Bu alan, tüm ses içeriğini tek bir platformda toplarken, her kullanıcıya benzersiz, akıcı bir deneyim sağlayacak olan yeni oynatıcıya gömülecek. Ayrıca, Winamp oynatıcının yeni sürümleri yakında Android, iOS, web tarayıcıları ve Windows için mevcut olacak.

Bu şekilde sanatçılar, kariyerlerinin kontrolünü yeniden kazanabilecek ve hayranlarına adanmış aboneliklerin ötesinde, dijital dağıtım, telif hakkı yönetimi ve lisanslama gibi Haziran sonundan önce piyasaya sürülecek ek hizmetlerden ve belirli Winamp Orijinal sözleşmelerine sahip bir NFT pazarından yararlanabilecekler. Winamp, modern sanatçının içeriklerinden para kazanma ve yönetme ihtiyacına tam bir çözüm getiriyor.

Winamp Genel Müdürü Mathieu Gheysen, ”Winamp ve Fanzone ile hedefimiz, özel içerik, deneyimler ve üyelikler aracılığıyla özel hayranların en sevdikleri sanatçılara olan sevgisini körükleyerek en büyük hayranlarının tutkusuyla müziği özgürleştirmek ve sanatçıları endüstri bekçilerini atlamak ve kendi şartlarına göre yaratmaları için güçlendirmektir.” dedi.

Yeni Winamp’ın ana ilkelerinden biri adalettir ve bu değer doğrultusunda Winamp sanatçılara kendi lehlerine çalışan bir gelir modeli sunacak. Fanzone‘da, içerik oluşturucular hayran aboneliklerinden elde ettikleri gelirin yüzde 85’ini alacaklar.