Capcom, Monster Hunter serisi ile avcılık türünde oyun sevenlerin gönlünde taht kurmuştu. Bu alanda birçok firma oyunlar çıkarsa da başarılı olamamıştı. Ancak bu durum Electronic Arts’ın yayıncı olduğu Koei Tecmo Games’in geliştirdiği Wild Hearts ile değişecek. Japon stüdyosu Wild Hearts ile türe bomba gibi bir geri dönüş yapıyor. Gelin oyunun incelemesine hızlıca bir göz atalım.

İçindekiler Wild Hearts İnceleme

Wild Hearts İnceleme

Oyunumuz Wild Hearts Feodal Japonya’ya dayanan kurgusal bir toprak olan Azuma topraklarında geçiyor. Bu bölgede avcılar, özel silahlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip bireyler olarak karşımıza çıkıyor. Deathstalker’a karşı savaştıktan sonra avcı, Göksel İplik tarafından beslenen ve anında her türlü mekanizmayı çağrıştırmalarına izin veren gizemli bir güç olan Karakuri’yi kullanabilir hale geliyor.

Wild Hearts’ın Monster Hunter serisinden nasıl büyük ölçüde ilham aldığı açıkça görünüyor. Minato ve Azuma’nın her yerine dağılmış isteğe bağlı belgeler ve Natsume, Ujishige, Toga-hime, Suzuran ve Mujina gibi ana karakterler için karakter gelişimi ile sınırlı miktarda dünya inşası var. Gerçekte, oyuncunun odak noktası avlanmanın kendisi olması gerektiğinden, bu bir av oyunu deneyimi için mantıklı görünüyor.

Oyunun ana hikaye görevlerinin her biri ve yan görevlerin iyi bir kısmı da bir veya daha fazla Kemono avlamayı içeriyor. Oyuncular, parçalarını kırarak ve indirerek, artan istatistiklerden daha iyi iyileşmeye, gelişmiş kritik isabet oranına, daha iyi kaçmaya kadar avcının performansını artıran çeşitli becerilerle birlikte gelen yeni silahlar ve teçhizat oluşturmak için kullanılabilecek öğelerle ödüllendiriliyor.

Oyun döngüsü Monster Hunter serisinde bulunanla hemen hemen aynı olsa da, birçok şey Wild Hearts’ın farkını gösteriyor Bunların başında, avcının anında her türlü mekanizmayı yapmasına izin veren Karakuri mekaniği yer alıyor. Yalnızca yeterli kaynak varsa çağrılabilen Karakuri, Temel, Ejderha ve Füzyon Karakuri’ye ayrılır.

Base Karakuri çoğunlukla savaşa yöneliktir ve oyuncuların Sandık ile daha yükseğe zıplamasına, Bahar ile uzaklaşmasına veya Planör ile havada süzülmesine izin verir, ancak keşif sırasında da kullanılabilirler. Dragon Karakuri ise çoğunlukla bir kamp kurmak için kullanılıyor. Karakuri’nin son türü Fusion Katakuri en ilginç olanı. Farklı Base Karakuri’yi belirli bir sırayla çağrıştırarak, yalnızca büyük miktarlarda hasar vermekle kalmayıp aynı zamanda belirli Kemono’nun özel saldırılarına karşı bir karşı hizmet eden bazı benzersiz mekanizmalar oluşturmak mümkün.

Karakuri’yi çok ilginç kılan şey, tüm silah türleriyle nasıl sinerji yaptıkları. Bu mekanizmalar olmadan, silahların kendileri çok benzer oyun planlarıyla oldukça basittir. Sadece birkaç istisna dışında, oyundaki tüm silahlar tam potansiyellerini ortaya çıkarmak için bir tür kurulum gerektirir. Silahların çoğu oldukça basit olsa da, birkaçı ön plana çıkıyor. Örneğin Bladed Wagasa, silahı güçlendiren sayaçları çıkarmak için bir Kemono’nun saldırıları hakkında mükemmel bilgi gerektiriyor. Pençe Bıçağı, Monster Hunter serisinin Dual Blades ve Insect Glaive’in birleşimi olan hızlı hızı ve mükemmel yer ve hava hareketliliğini birleştiriyor. Her temel mekanizma ve birkaç Fusion, belirli silahlar için olasılıklarını genişleten yeni seçenekler sunuyor.

Örneğin Karakuri Katana’nın güçlü atlama saldırıları var. Bu nedenle Kasaları ve Planörleri kullanmak harika çalışıyor. Nodachi’nin sınırlı hareketliliği ve hızı, oyuncuların yoldan çekilmelerine veya havada serbestçe yönlendirilebilecek özel bir sıçrama saldırısı gerçekleştirmelerine olanak tanıyan Springs ile daha az sorundur. O kadar çok olası seçenek var ki, Wild Hearts daha fazla avcının eline geçtiğinde oyuncuların ne bulabileceğini görmek çok ilginç olacak.

Canavarların büyük çoğunluğu çok büyük, saldırıları çok yer kaplıyor, çok hızlı iyileşiyor ve çok iyi takip ediyor. Karakuri sistemi ve verebileceği savunma seçenekleri hakkında iyi bir bilgi olmadan, en uygun strateji çoğu silahla vurulup kaçıyormuş gibi geliyor. Bir av oyunu olan Wild Hearts, co-op çok oyunculu ve derin bir ilerleme sistemi gibi tür için temel bir unsur haline gelen özelliklere sahip. Diğer oyuncularla birlikte oynamak son derece uygun. Çünkü hem devam eden oturumlara katılmak hem de lansmanda mevcut olan yirmi Kemono’dan herhangi birine karşı diğer oyunculardan yardım istemek mümkün.

İlerleme sistemi, Wild Hearts‘ın birçok özelliği ve mekaniği gibi, deneyimli herhangi bir Monster Hunter oyuncusuna tanıdık gelecek. Avcıların kendileri tipik rol yapma oyunlarında olduğu gibi seviye atlamazlar ve silahlar, zırh parçaları ve yılsımlar donatılarak herhangi bir istatistik iyileştirmesi veya özel yetenek elde ediliyor. Silahlar, belirli becerileri bir silahtan diğerine serbestçe taşıma yeteneği ile birleştiğinde, geniş özelleştirme seçenekleri sunan tonlarca bağlantı düğümüne sahip özel bir ağaç aracılığıyla hazırlanıyor. Zırh setlerinin ise özel bir ağacı yok. Ancak yine de avcının hizalanmasını belirleyen İnsan veya Kemono yönelimli iyileştirmeler uygulayan bir sistemle özelleştirilebilir.

Oyun şimdilik PC’de FPS drop yaşatabiliyor. Belki de bu benim sistemim ile ilgilidir. İlgilenen için bu oyunu AMD Ryzen 5600X işlemci, 32 GB RAM 3200 MHz RAM ve AMD RX 6700 XT ile 2K çözünürlükte ultra-wide monitöre oynadım. Grafik ayarları ise Ultra’daydı ve buna rağmen 70 FPS ve üzeri FPS almayı başardım. Ancak bazı bölümlerde FPS droplar yaşadım.

Güncellemeler ile bu sorun PC tarafında çözülecek gibi görünüyor. Konsol tarafında ise oyun 4K/30FPS ve 1080P/60 FPS’te akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Grafik tarafında oyundan Horizon Forbidden West tarzında bir grafik beklemek yanlış olur. Ancak yine de grafik kalitesi ve çizimleri şahsen çok hoşuma gitti.

Ana hikayeyi yaklaşık 45 saatte tamamladıktan sonra Wild Hearts’ın kendini oldukça iyi bir arada tuttuğunu güvenle söyleyebilirim. Monster Hunter serisiyle benzerlikler yadsınamaz olsa da, Omega Force’un formülü kendi başına ayakta durabilecek ve türün çoğu hayranının kesinlikle keyif alacağı inanılmaz derecede ilgi çekici bir deneyim sunuyor diyebilirim.