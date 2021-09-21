Haber
Wikipedia İçin Sırada Ne Var?
Hemen hemen her şey hakkında bilgi almak için gidilecek bir site olan Wikipedia, yakın zamana kadar sosyal medya devlerini rahatsız eden küfürlü davranışlar ve sahte haberler üzerindeki tartışmalardan çoğunlukla kaçındı. Şimdi, tam da yeni bir genel müdür görevi devralırken, çevrimiçi ansiklopedinin Çince baskısının gönüllü editörleri arasında Hong Kong’daki olayların nasıl tasvir edildiği konusunda sert bir anlaşmazlık patlak verdi.
Hong Kong Free Press’ten Selina Cheng’in açıkladığı gibi, Hong Kong konusundaki anlaşmazlık Wikipedia’nın temel bir ilkesine odaklanıyor: “Wikipedia orijinal haberciliğe izin vermiyor. Dolayısıyla Wikipedia makalelerine içerik eklemek veya düzenlemek isteyen herkes hükümet açıklamaları veya basında çıkan haberler gibi mevcut kaynaklara atıfta bulunmak zorunda.”
Ancak bu kaynakların güvenilir olarak belirlenmesi gerekiyor. İşte burada Çin hükümetini güvenilir bir kaynak olarak gören bir grup gönüllü editör ile protestocuların hesaplarına güvenmeyi tercih eden Hong Kong merkezli bir diğer grup arasında şiddetli bir anlaşmazlık vardı.
Selina Cheng, bazı editörlerin Çinli yetkililerin ilgisini çekebilecek hassas kişisel bilgilere erişimi olduğu için tehlikede olan çok şey olduğunu söylüyor: “Bu farklı coğrafi bölgelerdeki editörler arasında artan gerilim nedeniyle bazı yöneticiler, bu kişisel bilgileri belirli editörlere karşı kullanmak için erişimlerini kötüye kullanabilir.
Bu hafta Wikimedia Vakfı, ansiklopediye sızarak Çin devletinin çıkarlarını ilerletmeye çalışmakla suçladığı Çin’deki bir grupla bağlantılı yedi editörü banladı. Hareket, kar amacı gütmeyen ansiklopedi projesini denetleyen vakfın yeni genel müdürünün atandığını duyurmasıyla geldi.
Maryana Iskander, Wikipedia’ya göre, şu anda Güney Afrika’da Harambee Genç İstihdam Hızlandırıcısını yöneten Mısır doğumlu Amerikalı bir sosyal girişimci ve avukat. Ona Çin’deki gibi zorluklara nasıl yaklaşabileceği sorulduğunda, Wikipedia topluluğunun büyük ölçüde kendi kendini yönettiğini vurguladı: “Bu süreçte çok erken öğrendiğim şeylerden biri, Wikimedia Vakfı’nın kesinlikle yayın politikasının belirlenmesinde bir rol oynamadığı ve bunların topluluklarda meydana gelen tartışmalar olduğudur.”
Ancak vakfın ilk işinin gönüllülerinin güvenliğini korumak olduğunu ve diğer temel ilkenin Wikipedia’nın nasıl yürütüldüğü konusunda şeffaflık olduğunu söyledi. Vikipedi’nin 2020 ABD seçimlerini nasıl ele aldığına, içeriğinin “şeffaf, doğrulanabilir ve doğru” olduğuna bir örnek olarak işaret etti.
Vikipedi ilk yıllarında yanlışlıklar nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Sonra gönüllülerin sürekli makaleleri gözlediği ve yeni bilgiler geldiğinde değişiklikleri tartışıp uyguladığı kendi kendini düzelten sistemi geldi. Bu, daha az güvenilir sosyal medya platformları için bir örnek teşkil edebilir gibi görünüyordu. Tartışmanın kutuplaşması ve bazı hükümetlerin ansiklopedinin gerçeğe bakış açılarını yansıttığını görme kararlılığı, iklim değişikliğinden Donald Trump’a kadar her konuda girişler üzerinde giderek artan sert düzenleme savaşları ile sistemi zorladı.
Ama Maryana Iskander, gönüllülerin kendilerini adlandırmaktan hoşlandıkları gibi hâlâ Wikipedia’cılara inanıyor: “Benim için gerçekten ilginç olan şey, ister kadın hakları ister iklim değişikliği gibi büyük tartışmaları organize eden ve ilgilenen bir insan topluluğunu görmek.” Görevin, zamanımızın en tartışmalı sorularından bazıları hakkında doğru ve doğrulanabilir bilgi sağlamak olduğunu söylüyor. Şimdi, alternatif gerçekler çağında, Wikipedia’nın amacının hala ulaşılabilir olup olmadığını göreceğiz…
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Akıllı Telefonlar
iPhone 6S’e iOS 15 GELDİ! | 6 Yıllık Telefona Güncelleme!
20 Eylül 2021 tarihi (Dün) itibariyle Apple iOS’un yeni sürümü iOS 15’i destekleyen tüm telefonlarına kullanıma açtı. Biz de iOS 15 alacak olan en eski telefona yani 6 yıllık iPhone 6S’e yükledik ve yeniliklere göz attık. Birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 15 iPhone 6S’te nasıl çalışıyor görmek ister misiniz?
Bakmakta fayda var: iOS 15 ile Gelecek Yenilikler
Gelen özelliklerin birçoğunu iPhone 6S-7-8 ve Plus modeller maalesef desteklemiyor. Apple bunun sebebinin de içerisinde bulunan işlemcilerden kaynaklı olduğunu dile getiriyor. İçerisinde A12 Bionic işlemcisinden sonraki işlemcileri bulunduran telefonlar ise tüm özellikleri eksiksiz bir şekilde kullanabiliyorlar.
iPhone 6S’te denediğimiz bazı yenilikler ise şu şekilde:
1:10 Yeni Widgetlar
1:22 Yenilenen Hava Durumu
2:35 Safari’deki Güncelleme
3:05 Fotoğraf- URL ve yazı kopyalama
4:05 Bildirim Gruplama
5:22 Facetime Yenilikleri
6:08 Odak Modu
8:59 Haritalar
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Haber
Türksat-6A Uydusunu SpaceX Fırlatacak!
Elon Musk’ın ABD merkezli SpaceX’i, 2023’te Türkiye’nin ilk yerli üretim iletişim uydusu Türksat 6A’yı fırlatmaya hazırlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada, çeşitli şirketlerin tekliflerini ve seçeneklerini inceledikten sonra, SpaceX’in teknik, idari ve finansal açıdan “en iyi seçenek” olan Falcon 9 roketinin seçildiğini söyledi.
Türksat ve SpaceX’in de bu konuda anlaşmaya vardığını sözlerine ekledi.
Bakan, uydunun üretim, entegrasyon ve test aşamalarının başkent Ankara’daki Uzay Sistemleri Montaj, Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde yürütüldüğünü kaydetti. 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.
Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, “Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak” dedi.
Projenin Türkiye’yi kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri yapacağının altını çizdi. Uydunun 2023’ün ilk çeyreğinde fırlatılması bekleniyor.
Uydu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yanı sıra önde gelen savunma firması ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ve CTech gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra Türksat ve ülkenin en üst düzey bilimsel kuruluşu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun iş birliğiyle oluşturuldu. Türkiye Konseyi (TÜBİTAK).
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Daha önce, Türksat 5A uydusu da SpaceX tarafından Ocak 2021’de fırlatılmıştı. Uydu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın geniş bölgelerinin yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i kapsayan önümüzdeki 30 yıl boyunca Türkiye’nin yörünge haklarını güvence altına aldı.
2023’ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor
Projenin, Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını vurguladı.
Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ’nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
“Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD’de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir.”
Kaynak: AA, Daily Sabah
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