ABD ile Çin arasındaki politik ve ekonomik gerginliklerin etkisiyle, Çinli telefon markaları kendi dijital bağımsızlık yolculuklarını hızlandırıyor. Mobil teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynayacak gibi duruyor. Peki Çinli telefon markalarının yeni kararı ne? Etkileri neler olacak?

Çinli telefon markaları Google’sız Android’e yöneliyor

Edinilen kulis bilgilerine göre; Çinli telefon markaları arasında yer alan Xiaomi, vivo, OPPO ve OnePlus, Google Mobil Servisleri olmadan çalışan özel Android sistemlerine yönelme hazırlığında. Huawei’nin Google Mobil Servisleri yasağıyla yaşadığı kayıplar, diğer Çinli telefon markaları için ilham verici olmuş gibi duruyor.

Gözler, Xiaomi gibi popüler olan markaların atacağı adımlara çevrildi. Kaynaklara göre, bu Çinli telefon markaları yalnızca yazılım tarafında değil, aynı zamanda kendi uygulama ekosistemlerini de oluşturmaya hazırlanıyor.

Şimdilik resmi bir açıklama yapılmasa da, pazarda Google bağımlılığını azaltacak bu adımlar, Android’in geleceğini ciddi anlamda etkileyebilir. Uzmanlar, Çinli telefon markaları tarafından geliştirilecek bu bağımsız sistemlerin ilk etapta Çin iç pazarında test edileceğini söylüyor.

ABD Huawei’ye yaptırım uygulamıştı, bu yüzden Huawei Google servislerini kaldırmak zorunda kaldı ve Huawei’nin küresel pazardaki satışları çakıldı. Bu hamlenin diğer markaların sastışlarını nasıl etkileyebileceğini zaman gösterecek, ancak bu değişikliklerin Çin pazarı dışında etkili olmasını bekliyoruz.

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