Wikipedia, 10 yıl aradan sonra yeni tasarıma geçiyor

Epic Games, Fornite oyuncularını uyardı. Firma yaptığı uyarıya göre, iOS 14 güncellemesinin ardından oyuncular oyunlarını kaybedebilir.

Epic Games ile Apple arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Oyun içi satın alımlar konusunda gerginlik yaşayan iki firma, bir müddet kavgaları nedeniyle oyun dünyasını meşgul etmeyi başarmıştı. Apple‘ın Fornite‘ı uygulama mağazasından kaldırtması nedeniyle iyice alevlenen olay da, durum içerisinde Fortnite yükle iPhone cihazlarının yüklü fiyat etiketleri ile satılmasına kadar ilerlemişti. Halı hazırda hala Apple‘ın mağazasında bulunmayan Fortnite, iOS 14 sürümünün gelişinin ardından cihazlardan silinebilir. Konuyla ilgili uyarıyı Fortnie resmi Twitter hesabından yapan Epic Games oyunculara, eğer güncellemeyi yüklerken bütün uygulamaların silinmesine izin verirseniz oyunu bir daha yüklemelerinin mümkün olmayacağını belirtti.

Fortnite iOS players updating to iOS 14 may lose access to Fortnite. If the message “Temporarily Remove Apps to Install the Software Update?” is accepted, it may result in Fortnite being deleted. Fortnite cannot later be reinstalled due to Apple preventing users from doing so.

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 23, 2020