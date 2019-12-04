Rusya Wikipedia’nın alternatifini planlıyor

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.

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Ülkemizde de erişim kısıtlaması bulunan Wikipedia, birçok internet kullanıcısının bilgi almak için uğradığı ilk duraklardan birisi olarak kabul ediliyor. İnternetin ansiklopedisi görevi gören platform, neredeyse her şey hakkında bilgi bulunduruyor. Fakat Rusya, platformun yerini alacak çevrimiçi bir ansiklopedi üzerine çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz ay, içeriklerin açık kaynak ve gönüllü editörler tarafından üretildiği internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerini, Sovyetler Birliği’nin ana ansiklopdisinin devamı niteliğinde olan “Büyük Rus Ansiklopedisi”nin dijital versiyonunun alması önerisinde bulunmuştu. Rus liderinin yaptığı açıklamada “Böyle bir ansiklopedi, modern şekilde sunulan güvenilir bir bilgi platformu olacaktır” demişti.

Reuters’ın haberine göre Putin, yaklaşık 30 milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın yerini alacak bir platform yaratacak. Wikipedia’nın yerini alması planlanan bu platform için çeşitli araştırmaların yürütülmesi ve doğru bilgilerin yer alması için içeriğin denetlenmesi düşünülüyor.

Büyük Rus Ansiklopedisi’nin şu anda temel dijital bir formatı bulunuyor. Yeni platformun nasıl olacağı ve Wikipedia’nın yerini nasıl alacağı bilinmese de Putin muhtemelen ülkemizdeki gibi Wikipedia’ya olan erişimi yasaklaması bekleniyor. Putin, Rusya’nın world wide web olarak bildiğimiz sisteme de erişimini engelleyip Rus vatandaşları için devlet tarafından gözlemlenen bir internet servisi sağlamayı planlıyor.