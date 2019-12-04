Haber
Rusya Wikipedia’nın alternatifini planlıyor
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Wikipedia’nın güvenilir olmadığını söylemesinin ardından, Moskova ulusal ansiklopedisi için açtığı internet sayfasını geliştirmeye hazırlanıyor.
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Ülkemizde de erişim kısıtlaması bulunan Wikipedia, birçok internet kullanıcısının bilgi almak için uğradığı ilk duraklardan birisi olarak kabul ediliyor. İnternetin ansiklopedisi görevi gören platform, neredeyse her şey hakkında bilgi bulunduruyor. Fakat Rusya, platformun yerini alacak çevrimiçi bir ansiklopedi üzerine çalışıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz ay, içeriklerin açık kaynak ve gönüllü editörler tarafından üretildiği internet ansiklopedisi Wikipedia’nın yerini, Sovyetler Birliği’nin ana ansiklopdisinin devamı niteliğinde olan “Büyük Rus Ansiklopedisi”nin dijital versiyonunun alması önerisinde bulunmuştu. Rus liderinin yaptığı açıklamada “Böyle bir ansiklopedi, modern şekilde sunulan güvenilir bir bilgi platformu olacaktır” demişti.
Reuters’ın haberine göre Putin, yaklaşık 30 milyon dolar harcayarak Wikipedia’nın yerini alacak bir platform yaratacak. Wikipedia’nın yerini alması planlanan bu platform için çeşitli araştırmaların yürütülmesi ve doğru bilgilerin yer alması için içeriğin denetlenmesi düşünülüyor.
Büyük Rus Ansiklopedisi’nin şu anda temel dijital bir formatı bulunuyor. Yeni platformun nasıl olacağı ve Wikipedia’nın yerini nasıl alacağı bilinmese de Putin muhtemelen ülkemizdeki gibi Wikipedia’ya olan erişimi yasaklaması bekleniyor. Putin, Rusya’nın world wide web olarak bildiğimiz sisteme de erişimini engelleyip Rus vatandaşları için devlet tarafından gözlemlenen bir internet servisi sağlamayı planlıyor.
Donanım
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorunu kırdı!
ASUS ROG Zenith II Extreme, hız aşırtma rekorlarını alt üst etti. Yapılan testlerden başarıyla çıkan anakartın tüm detaylarını sizin için derledik.
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Donanım konusunda uzman firmalardan biri olan Tayvan asıllı şirket, son olarak duyurusunu gerçekleştirdikleri ROG Zenith II Extreme anakartlarıyla büyük bir başarıya ulaştıklarını duyurdu. Bu başarının arkasında anakartta yer alan çeşitli kompenentlerde gizli.
AMD® Ryzen™ Threadripper™ 3970X ile birlikte kullanılan kart 32 çekirdeğin vermiş olduğu üst düzey performansla birlikte ustalaştığını gösterdi. Jeong Soonho, Antec 1300 W PSU ve Kingpin Cooling sıvı azot soğutucu ile donattığı Zenith II Extreme anakartıyla en çok kıskanılan testleri yaptı.
Hız aşırtma uzmanları Kategori Puan
Jeong Soonho Geekbench 3 – Multi Core 185114 puan
Jeong Soonho Cinebench – R15 10672 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 1B 31,067 sn
Mike Nees Geekbench 4 – Multi Core 62483 puan
Mike Nees Cinebench – 2003 6184 puan
Mike Nees CPU için GPUPI – 100M 2,874 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 1B 37,747 sn
Mike Nees GPUPI v3.3 – 100M 2,838 sn
Mike Nees 3DMark11 Physics 20074 puan
Alexandru Nedelcu HWBot x265 Benchmark – 1080p 290,214 fps
Robert Sannino wPrime – 1024m 14,154 sn
Galax Hall of Fame DIMM’leri de 4000 MHz’in üstüne çıkaran Roberto Sannino (“rsannino”), wPrime 1024M testini sadece 14 saniyede tamamladı. ROG marka kartın gösterdiği başarıyı, aşağıda yer alan tablodan bakabilirsiniz.
Genel
Trendyol, Sürat Kargo’yu satın alabilir!
Popüler e-ticaret platformlarından Trendyol, Sürat Kargo‘yu satın alacağı iddia edildi. Şirket, bir süredir TMSF‘ye ait olan Sürat Kargo’yu satın almayı planlıyor.
Şirketin ‘Efsane Cuma’ indirimlerinde sipariş verilen kargoların alıcılara geç ulaştırılması, bardağı taşıran son damla oldu. Ortaya atılan yeni iddialara göre e-ticaret şirketi Trendyol, Sürat Kargo’yu bünyesine dahil etmek için görüşmeler yapıyor.
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İnternet alışveriş sektörünün büyümesiyle birlikte her gün milyonlarca ürün e-ticaret siteleri üzerinden satın alınıyor. Söz konusu ürünler kargo şirketleri aracılığıyla alıcılarına ulaştırılıyor. Ancak indirim ve kampanya gibi dönemlerde kargo şirketlerinde yaşanan aksaklıklar, satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri zedeleyebiliyor.
Son olarak ‘Efsane Cuma’ kampanyasında meydana gelen problemler Trendyol ve müşterilerini birbirine düşürdü. Tüketicilerin büyük paralar harcamasının yanı sıra kargo şirketlerinde olağanüstü bir yoğunluğa neden oldu. Bu yoğunluk o denli büyüktü ki pek çok vatandaş, siparişlerine hala ulaşabilmiş durumda değiller. Öte yandan birçok kargo firması bu kampanya döneminde Trendyol’u sınırlayarak belirli sayıda kargo adedi kabul etmişti. Şu an için ortaya çıkan haberin tüm detayların iddiadan ibaret olduğunu ve her iki taraftan da bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.
E-ticaret sektörünün gelişmesiyle birlikte şirket de satışını artırdı. Milyonlarca sipariş alan Trendyol, bir dönemdir kendi araçlarıyla da kargo dağıtımı yapıyor. Edinilen bilgilere göre Trendyol’un, dağıtımını üstlenen çalışanlara kargo başı 3 lira ödediği iddia edildi. Diğer taraftan siparişlere yetişemeyen dev şirketin Türkiye genelinde 1000’e yakın şubesi bulunan Sürat Kargo‘yu satın alacağı konuşuluyor. Böylelikle problem yaşadığı kargo şirketleriyle çalışmayı bırakacak.
Haber
iPhone 12, Qualcomm ile ekrandan parmak izi okuyucusuna sahip olabilir
iPhone 12 ailesi için söylentiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan bir rapora göre iPhone 12, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ev sahipliği yapabilir.
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Economic Daily News’in raporuna göre, 2020 yılında piyasaya çıkacak olan iPhone modeli, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı barındıran ilk iPhone olabilir. iPhone 12 serisi dört farklı model ile gelmesi bekleniyor.
Şu anda, iki tür ekrandan parmak izi tanıma teknolojisi bulunuyor. Parmağın iki boyutlu taramasını gerçekleştirmek için ışık kullanan optik olan. Bir diğeri ise parmak izinin üç boyutlu görüntüsünü kullanan ultrasonik oluşturuyor. Ultrasonik sensör, üç boyutlu bir okuma yaptığı için daha güvenli olduğu belirtiliyor. Yeni iPhone modelinde ise Qualcomm tarafından sağlanacak bir “ultrasonik” sensör kullanacağı gelen bilgiler arasında.
Apple’ın bu modelde Qualcomm tarafından kısa süre önce tanıtılan 3D Sonic Max sensörü kullanabileceği yönünde söylentiler de var. Bu modelde Face ID ile ekrana entegre Touch ID‘nin bir arada sunulması bekleniyor. Bu hamlenin 2021’e kalabileceği de yine kaynakların söyledikleri arasında yer alıyor.
Mevcut sistemlere kıyasla çok daha hızlı çalışan ultrasonik sensörler, parmağınız ıslak olduğunda dahi çalışabiliyor. Ayrıca, Apple iPhone 12 için halihazırda diğer firmalarla parmak izi tanıma sistemleri konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Hatta Cupertinolu şirketin, kendi sistemini dahi yaratmış olabileceği belirtiliyor.