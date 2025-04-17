Türkiye’de oyuncuların en çok tercih ettiği platformlardan biri olan Epic Games, her hafta sunduğu hediyelerle kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta Epic Games haftanın ücretsiz oyunu ve ek içerikleri erişime açıldı. Peki, 15-22 Nisan tarihlerinde Epic Games haftanın ücretsiz oyunu ne?

Epic Games haftanın ücretsiz oyunu ne? (15-22 Nisan)

Bu hafta Epic Games kullanıcılarına sadece bir oyun değil, aynı zamanda değerli bir ek içerik de hediye ediyor. Epic Games haftanın ücretsiz oyunu olarak seçilen Botanicula, özgün hikayesi ve atmosferiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Epic haftanın ücretsiz oyunu kapsamında Firestone için hazırlanan özel bir DLC paketi de ücretsiz sunuluyor. Türkiye’deki oyuncular, bu fırsatları değerlendirerek oyun kütüphanelerini genişletebilirler. İşte Epic Games haftanın ücretsiz oyunları:

Botanicula Firestone (Özel DLC Paketi)

Botanicula

Bu haftanın yıldızı olan Botanicula, Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kapsamında erişime açıldı. Oyunda, beş farklı canlı organizmanın dostluk dolu macerasına tanıklık ediyoruz. Yemyeşil bir ağacın dallarında geçen bu hikâye, özgün grafik tarzı ve etkileyici müzikleriyle öne çıkıyor. Özellikle doğa temalı oyunları sevenler için Epic haftanın ücretsiz oyunu oldukça ideal bir seçim. Botanicula’yı 24 Nisan’a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Firestone (DLC Paketi)

Bu hafta sadece oyun değil, Epic Games kullanıcılarına özel bir ek içerik de sunuluyor. Firestone için hazırlanan DLC paketi sayesinde, oyuncular 100 dolar değerinde oyun içi bakiye ve farklı görünümler kazanabiliyor. Epic Games haftanın ücretsiz oyunu kampanyası ile birlikte sunulan bu paket, özellikle Firestone severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Epic haftanın ücretsiz oyunu etkinliklerini takip edenler için bu tür sürprizler oldukça sevindirici oluyor.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Merak edenler için Epic Games ücretsiz oyun almak oldukça kolay. Öncelikle Epic Games resmi sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından almak istediğiniz Epic Games haftanın ücretsiz oyunu üzerine tıklayıp “Yükle” seçeneğini kullanarak oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak bu işlemi gerçekleştirmek için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız şart.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games haftalık ücretsiz oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!