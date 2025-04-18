Nothing, yeni kulaklıkları olan CMF Buds 2 modelini tanıttı. Giriş seviyesi kullanıcıları hedef alan bu yeni kulaklıklar, fiyat/performans oranıyla ilgi görmeye aday. Peki CMF Buds 2 özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

CMF Buds 2 özellikleri neler?

CMF Buds 2 özellikleri arasında öne çıkan detaylardan biri, 48 dB hibrit gürültü engelleme (ANC) desteği ve çevresel koşullara otomatik uyum sağlayan akıllı sistem. Üstelik 11mm PMI sürücüler, Dirac Opteo desteğiyle birleşerek güçlü ve detaylı bir ses deneyimi sunuyor.

6 adet HD mikrofon ve Clear Voice Technology 3.0 ile donatılan kulaklık, çevrimiçi görüşmelerde net ses iletimi sağlıyor. Yalnızca ses kalitesiyle değil, işlevselliğiyle de öne çıkan CMF Buds 2, çift cihaz bağlantısı, Spatial Audio Effect ve ChatGPT entegrasyonu ile kullanıcıya kişisel bir asistan deneyimi de yaşatıyor.

Oyuncular için ise düşük gecikmeli mod ve Nothing X uygulaması üzerinden ayarlanabilir EQ, ANC ve Ultra Bass modları da unutulmamış. Batarya performansında da iddialı olan CMF Buds 2, tek şarjla 13.5 saate kadar kesintisiz kullanım sunarken, şarj kutusuyla bu süre toplamda 55 saate kadar çıkabiliyor.

10 dakikalık hızlı şarjla 7.5 saat müzik keyfi ise aktif kullanıcılar için büyük kolaylık. IP55 sertifikası sayesinde ter, su ve toza karşı dayanıklılık sunarak spor yapanlar için güvenli bir tercih haline geliyor.

CMF Buds 2 fiyatı ne kadar?

CMF Buds 2 fiyatı 59 dolar olarak belirlenmiş durumda. CMF Buds 2, markanın daha önce tanıttığı Buds 2 Pro modeline kıyasla daha uygun fiyatla satışa sunuluyor. Ancak bu fark yalnızca 10 dolar.

CMF Buds 2 modelinin resmi olarak ne zaman satışa sunulacağı henüz netlik kazanmasa da, fiyat ve performans dengesi göz önünde bulundurulduğunda teknoloji severler için oldukça cazip bir alternatif olabilir.

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