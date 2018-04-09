WiFi hızlarında yeni bir dönem başlıyor

TP-Link, en yeni kablosuz bağlantı standardı olan 802.11AD destekli ilk yönlendirici modelini dünya pazarlarında satışa sundu. Talon AD7200 çoklu bant teknolojisine sahip ve WiFi hızlarında yepyeni bir dönemin ilk ürünü. WiFi teknolojisi hayatımıza girdiğinden bu yana sürekli gelişiyor. 802.11a ile başlayan bağlantı standartları b, g, n ve son olarak da AC ile gelişti. Günümüzde AC’li model sayısı arttı, ağa bağlanan pek çok ürün de AC’yi destekler hale geldi. Ama WiFi teknolojisi sürekli gelişiyor. AC’den sonra geliştirilen AD standardını destekleyen ilk ürünler de ortaya çıkmaya başladı. Bu alanda lider ve öncü marka olan TP-Link, ilk AD destekli yönlendiriciyi geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bazı fuarlarda tanıtmıştı. Geliştirilmesi tamamlanan ilk model, ABD ve Avrupa pazarlarında satışa sunuldu.

Talon AD7200, AD standardı desteğinin yanı sıra en yeni bant olan 60GHz’ı da barındıran çoklu bant desteğine sahipi 2.4GHz bandında 800Mbps, 5GHz bandında 1733Mbps ve yeni 60GHz bandında ise 4600Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Bugüne kadar gördüğümüz WiFi hızlarının çok ötesinde bir hıza sahip olan ürün, 802.11N teknolojisinden 30 kat, AC teknolojisinden ise 10 kat daha hızlı.

Evde eğlence yeniden tanımlanıyor

Bu yüksek WiFi hızı, 60GHz bandı desteği çok daha fazla sayıda cihazın WiFi’a hızlı ve sorunsuz bağlanmasını sağlıyor. Bunun sonucunda da evde eğlence bambaşka bir noktaya taşınıyor. Çoklu bant teknolojisini kullanan AD7200, eşzamanlı olarak üç farklı WiFi bandını ağa bağlanan cihazlara paylaştırıyor. Toplamda 7200Mbps’ye varan WiFi hızı ile performanstan ödün vermeden çok daha fazla cihazın bağlanabileceği bir ağ oluşturuyor. Aynı anda hem yüksek WiFi hızı gerektiren online oyunlar oynanabiliyor hem de 4K film indirilip izlenebiliyor. WiFi hızı ve performansı düşmüyor; kesintisiz bir keyif sürülebiliyor.

Talon AD7200, bu yüksek hızı ve performansı destekleyen güçlü donanımlarla donatılmış bir ürün. Bunların en önemlisi 1.4GHz çift çekirdekli işlemci. Çok sayıda cihazın ağa bağlanması durumunda zorlu görevler için yönlendiriciye güç sağlıyor ve aynı anda ağa bağlı herkesin yüksek performansı deneyimlemesine olanak veriyor. Ayrıca Mu-MIMO, Hüzmeleme (Beamforming) gibi teknolojilerle bu performans destekleniyor.

Talon AD7200, yüksek WiFi hızlarının yanı sıra geniş kapsama alanı da sunuyor. Cihazda sekiz adet harici, bir de dahili anten yer alıyor. 60GHz bandı için özel bir anten dizisi oluşturulan ürün bu sayede daha temiz ve yüksek hızlı bir WiFi bölgesi sunuyor.