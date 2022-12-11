Teknolojinin ilerlemesinin ilkeleri arasında, yeni araçların geliştirilmesi belirli bir faaliyete harcanan zamanı önemli ölçüde azaltabileceğinden, insanların yaşam kalitesini arttırıyor.

Örneğin konu internet olduğunda, birkaç yıl içinde mobil ağlar için 5G kablosuz teknolojilerinin ve evsel veya kurumsal ağlar için Wi-Fi 6’nın kullanılabilirliği de dahil olmak üzere birçok başarının nasıl elde edildiği açıktır.

Bu bağlamda, halihazırda Wi-Fi 7’den bahsedildiğini belirtmek gerekir. Teknoloji dünyası sürekli gelişiyor olsa da, yeni nesil kablosuz bağlantıların gerçeğe dönüşmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte, bu ilerleme konusunda bazı iyileştirme vaatleri var. Ve hemen aşağıda, internet kalitesi için ana iyileştirme noktalarından bazılarına göz atabilirsiniz.

Dört kat daha yüksek hız

Wi-Fi 6 henüz dünyanın tüm bölgelerinde tam olarak kullanılabilir olmasa da, bu bağlantı ilerlemesi kullanıcılar için daha güvenli ve daha geniş ağ kapsama alanı ve çok sayıda etkinlik için yüksek hız dahil olmak üzere birçok yeni özelliğe olanak tanıyor. Örneğin, Wi-Fi 6 desteği ile indirme veya yükleme anında bir görev haline gelir.

Bu anlamda, IEEE 802.11be olarak da adlandırılan Wi-Fi 7 hakkında speküle edilenler, teknolojinin bugün halihazırda sunduğu kilit noktalardaki iyileştirmelerle doğrudan bağlantılıdır.

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Ancak yeni standart hızlı bağlantı, geniş kapsama alanı ve minimum gecikmeden çok daha fazlasını vaat ediyor. Genel anlamda, 7. nesil Wi-Fi internet hızlarını dört kata kadar artırabilir. Bu tek kelimeyle devrim niteliğinde!

Göründüğü gibi, kapasitesi ve gücü de büyük öneme sahip olacaktır; bu konuların bağlantının istikrarını ve verimliliğini önemli ölçüde arttırıyor.

İlk başta, önceki sürümleri (Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 6) zaten destekledikleri için şu anda kullandığımız cihazlar bu yenilikten yararlanabilecek. Bununla birlikte, ilerlemeleri göz önüne alındığında, kullanıcıların özellikle kayıp olmaması için yönlendiriciler ve sinyal tekrarlayıcılar da dahil olmak üzere yeni cihazlara yatırım yapmaları gerekecektir.

Bu nedenle, Wi-Fi 6. ve 7. neslin önümüzdeki yıllarda kablosuz bağlantı pazarında bir arada var olacağı, hatta bir düzeyde tamamlayıcı olacağı düşünülebilir. Her iki teknolojinin de daha fazla eşzamanlı bağlantı desteği, düşük gecikme süresi ve hızlı şarj gibi çok benzer özellikler sunması bekleniyor.

Uygulamada, özellikle akış platformlarındaki çok yüksek kaliteli videolar, şu anda olduğu gibi ayarlamalara gerek kalmadan, büyük bir kararlılıkla birkaç saniye içinde oynatılacaktır. Buna ek olarak, bulutta depolanan oyunların yanıt süresi çok daha kısa olacak ve neredeyse hiçbir kayıp fark edilmeyecektir.

Wi-Fi 7 ayrıca, ağ güvenilirliğini önemli ölçüde artıran ve çevrimiçi gezinmeye daha fazla yetki getiren tıkanıklık ve parazitle daha etkili bir şekilde başa çıkmak için hazırlanmış özel dahili araçlara sahip olacak. Özellikle bu fayda, eşzamanlı bağlantı akışının yoğun olduğu yerler için çok ilginç olacaktır.

Wi-Fi 7’nin diğer avantajları

Genel olarak Wi-Fi 7, bugün bilinen üç 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bandını bir arada kullanabiliyor. Bununla birlikte, bu bantların kanalları daha geniş olmalıdır, yani çok daha fazla miktarda veri iletebileceklerdir.

Bu nedenle, 2.4 GHz bandında her biri 20 MHz’lik 11 kanal olacaktır. 5 GHz bandında 45 kanal kullanılacak, ancak genişlikleri 20 MHz’i aşarak 40 MHz veya 80 MHz’e ulaşacaktır. Aynı durum 320 MHz genişliğe kadar 60 kanal desteği ile 6 GHz bandındaki kanallar için de geçerli olacaktır.

Bir diğer avantaj ise, bantlar arasındaki çeşitli frekansları tek bir bağlantıda birleştirebilen Multilink Operation (MLO) ile bağlantılıdır. Özellikle bu faktör, yeni neslin tüm iyileştirmeleri arasında ana ilerleme olarak kabul edilmiştir.

Wi-Fi 7, 4K-QAM desteği ile Wi-Fi 6’dan her yönden daha üstün olan karesel genlik modülasyonu (QAM) özelliğine sahip olacak. Söz konusu yöntem, radyo frekansı dalgalarında veri iletir ve alır.

Şu ana kadar Wi-Fi 7 destekli ilk cihaz ve yönlendiricilerin ne zaman piyasaya sunulacağı bilinmiyor. Ancak uzmanlar, yeni standardın uyumlu hale gelmesinin yine de bir yıldan fazla süreceğini tahmin ediyor.