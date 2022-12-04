Ne Nedir? video serimize bu sefer de Wi-Fi 7 ile devam ediyoruz. Günümüzde halen yaygın olarak Wi-Fi 5 standardı kullanılıyor olsa da Wi-Fi 6 da artık fiber internet bağlantılarında önemli hale geldi. Ancak bir diğer yandan Wi-Fi 6e teknolojisi de dikkat çekerken Wi-Fi 7 teknolojisi de piyasaya önümüzdeki yıl giriş yapacak.

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Peki Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) ve W-Fi 6e (802.11axe) ile Wi-Fi 7 (802.11be) standartları bizlere neler sunuyor? Kim hangi router modelini tercih etmeli? Wi-Fi 7’nin önemi nedir? ve Wi-Fi 6e ile Wi-Fi 7 farkı nedir gibi soruların cevaplarını basit olarak Aydoğan veriyor.

İyi seyirler…