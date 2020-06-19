Haber
Whatsapp’ta çevrimiçi ve son görülme gibi özelliklerde problem yaşanıyor
Whatsapp üzerinde an itibariyle, çevrimiçi durumu ve son görülme gibi özellikler çalışmıyor. Sorunun bir hata ya da sunucu bazlı bir problem sebebiyle mi yoksa Whatsapp üzerinde yapılan bir değişiklik sebebiyle mi yaşandığı henüz belirsiz.
Özellikle Twitter üzerinde birçok kullanıcı Whatsapp’ın gizlilik sekmesi altında yer alan çoğu özelliğin çalışmadığını bildiriyor. Sadece ben veya herkes gibi özellikleri seçmeye çalıştığımızda bir hata mesajıyla karşılaşıyoruz. Bazı kaynaklar durumu, Whatsapp çevrimiçi bilgi ve son görülme detaylarını kaldırdı olarak bildiriyor. Fakat henüz bu konuyla ilgili bir resmi açıklama veya kanıt bulunmamakta. Ek olarak geçmiş dönemlerde, Whatsapp’ın gizlilik konusunda büyük adımlar atacağını duymuştuk.
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Down Detector üzerinde, Whatsapp için anlık olarak çok sayıda hata raporu bulunmakta. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu özellikle Avrupa bölgesinden birçok hata raporu Down Detector içerisine yansıtılmış. Aynı hata sadece Android ve iOS üzerinde değil, Whatsapp Web üzerinde de karşımıza çıkmakta. İlerleyen saatlerde Whatsapp cephesinden bir açıklama gelirse sizleri bilgilendireceğiz.
Güncelleme
23:00 itibariyle Türkiye dahil birçok bölgede sorunun düzeltildiği belirtiliyor. Mevcut sorunun belirli bölgelerde yer alan sunucularda yaşanan bir sorun sebebiyle yaşandığı ortaya çıktı.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, kısa bir videoda görüntülendi!
Geçtiğimiz günlerde Asus ROG Phone 3, TENAA ve AnTuTu‘da görüntülenmişti. Bugün ise cihazın tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı. Videoda telefonun arka tasarımını ve ön tarafta ekranını açık bir şekilde görüyoruz.
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Asus ROG Phone 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
ROG Phone 3, arka tarafta yepyeni bir üçlü kamera dizilimi ile gelecek. Ayrıca cihazın arkasında RGB aydınlatmalı ROG logosu bulunuyor. Telefonun tasarımındaki en önemli detaylardan biri Tencent Games logosunun bulunması olabilir. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Asus ROG Phone II‘nin Tencent Games ile ortak olarak çıkarılan bir modeli bulunuyordu. Bu telefon biraz daha ucuz ve içinde Tencent Games içeriklerinin bulunduğu bir model olarak karşımıza çıkmıştı. Görünüşe göre Asus, ROG Phone 3‘ün de Tencent modelini piyasaya sürecek.
Asus ROG Phone 3 videosunun haricinde bugün, Asus Zenfone 7 Geekbench testinden geçti. Cihaz “asus ZF” model numarasına sahip olacak ve Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Ne yazık ki Geekbench testinde cihazın sadece küçük CPU’sunun saat hızı gösteriliyor. Bu nedenle büyük çekirdeklerin saat hızı veya overclock yapıp yapmadılarını öğrenemiyoruz.
Asus Zenfone 7, 16 GB RAM miktarına sahip olacak. Cihazın tekli çekirdek skoru “973“, çoklu çekirdek skoru ise “3346” olarak belirlendi. Yeni Zenfone, oyun odaklı bir telefon olarak piyasaya sürülebilir. Oldukça güçlü bir donanıma sahip olması onu bu alanda oldukça yukarılara taşıyabilir. Söylentilere göre Zenfone 7 ve ROG Phone 3, Temmuz ayında duyurulacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Pro tanıtıldı!
Huawei, merakla beklenen Enjoy 20 Pro modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni akıllı telefon, uygun fiyatı, işlemcisi ve tazeleme hızıyla dikkat çekiyor.
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Huawei’nin Enjoy 20 Pro modeli hakkında geçtiğimiz günlerde pek çok detay sızdırılmıştı. Çinli şirketin yapmış olduğu etkinlikte tanıtılan telefonun, teknik özelliklerinin yanında fiyatı da belli oldu.
6.5 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel FHD+ çözünürlükte 90Hz tazeleme hızına sahip damla çentikli IPS LCD ekranı bekleyenlerin beğenisine sunan Huawei Enjoy 20 Pro, 2.0GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 5G‘den güç alıyor. 6GB/8GB RAM seçeneklerine ek olarak 128GB dahili depolamayı üzerinde barındıran cihaz, üçlü kamera kurulumu ve 22,5W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli pili ile dikkat çekiyor. Ancak söz konusu cihazda Google Mobil Hizmetleri yer almıyor.
Huawei Enjoy 20 Pro modelinin fiyatı 280 dolar olarak belirlenmiş. Ancak bu fiyat telefonun 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli için geçerli. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip olmak isteyeler ise 325 dolar ödemesi gerekecek. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzünü kullanan Enjoy 20 Pro, 24 Haziran itibari ile Çin‘de satışa sunulacak.
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Huawei Enjoy 20 Pro modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, FHD+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Bağlantı: 5G (SA/ NSA), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS/ A-GPS, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1
- Batarya: 4.000 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)
- Boyutlar: 160 mm x 75.32 mm x 8.35 mm
- Ağırlık: 192 gram
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Samsung’un en çok sevilen telefon serisi olan Galaxy Note‘un yeni üyesi Galaxy Note 20 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
Samsung Galaxy Note 20 iki versiyon ile gelecek
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Samsung Galaxy Note 20 serisi de geçtiğimiz yıl tanıtılan Note 10 serisi gibi iki farklı boyut ile tanıtılacak. Bu modellerden küçük ekranlı olanı Galaxy Note 20, büyük ekranlı olanı da Galaxy Note 20 Ultra şeklinde adlandırılacak. Note 20 serisinde henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 865+ yonga setinin kullanılması bekleniyor. Ön cepheden Galaxy Note 10+ ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olan Note 20 serisinin ekran çerçevelerinin çok daha ince olacak gibi duruyor.
120Hz ve 2560 x 1440 (QHD+) çözünürlüklüklü ekran!
Samsung‘un S20 serisinde kullandığı 120Hz ve 2560 x 1440 (QHD+) çözünürlükteki ekranı yeni tanıtılacak olan Note 20 serisinde de yer alacak. Bildiğiniz üzere S20 serisinde, ekran en yüksek çözünürlük seviyesinde 60Hz ekran tazeleme hızına sahipti. 120Hz tazeleme hızından faydalanmak için ekran çözünürlüğünü düşürmek zorunluydu. Ancak Note 20 serisinde ekran 120Hz tazeleme hızının deneyimini en yüksek çözünürlükte de bizlere sunacak gibi duruyor. Ayrıca ekran LTPO OLED panelini kullanacak ve böylece güç verimliliği açısından çok daha iyi bir deneyim kullanıcılara sunulacak.
Samsung Galaxy Note 20 serisinin Ağustos ayı içerisinde yeni Samsung Galaxy Watch ile tanıtılması bekleniyor.