Whatsapp’ta çevrimiçi ve son görülme gibi özelliklerde problem yaşanıyor

Whatsapp üzerinde an itibariyle, çevrimiçi durumu ve son görülme gibi özellikler çalışmıyor. Sorunun bir hata ya da sunucu bazlı bir problem sebebiyle mi yoksa Whatsapp üzerinde yapılan bir değişiklik sebebiyle mi yaşandığı henüz belirsiz.

Özellikle Twitter üzerinde birçok kullanıcı Whatsapp’ın gizlilik sekmesi altında yer alan çoğu özelliğin çalışmadığını bildiriyor. Sadece ben veya herkes gibi özellikleri seçmeye çalıştığımızda bir hata mesajıyla karşılaşıyoruz. Bazı kaynaklar durumu, Whatsapp çevrimiçi bilgi ve son görülme detaylarını kaldırdı olarak bildiriyor. Fakat henüz bu konuyla ilgili bir resmi açıklama veya kanıt bulunmamakta. Ek olarak geçmiş dönemlerde, Whatsapp’ın gizlilik konusunda büyük adımlar atacağını duymuştuk.



İlginizi çekebilir: Google Chrome, RAM tüketim sorunu Windows 10 v2004 ile tarihe karışıyor

Down Detector üzerinde, Whatsapp için anlık olarak çok sayıda hata raporu bulunmakta. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu özellikle Avrupa bölgesinden birçok hata raporu Down Detector içerisine yansıtılmış. Aynı hata sadece Android ve iOS üzerinde değil, Whatsapp Web üzerinde de karşımıza çıkmakta. İlerleyen saatlerde Whatsapp cephesinden bir açıklama gelirse sizleri bilgilendireceğiz.

Güncelleme

23:00 itibariyle Türkiye dahil birçok bölgede sorunun düzeltildiği belirtiliyor. Mevcut sorunun belirli bölgelerde yer alan sunucularda yaşanan bir sorun sebebiyle yaşandığı ortaya çıktı.