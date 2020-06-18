Genel
Google Chrome, RAM tüketim sorunu Windows 10 v2004 ile tarihe karışıyor
Bugün itibariyle Microsoft, Windows 10 mayıs 2020 güncellemesi ile Chromium tabanlı Edge ve Google Chrome üzerinde bellek tüketim sorunlarını çözdüğünü müjdeledi. Mevcut çözüm tüm Chromium tabanlı tarayıcıları kapsıyor.
Chromium tabanlı tarayıcılara, Google Chrome, Opera ve Yandex.Browser gibi bir hayli yüksek kullanım kitlesine sahip programlar örnek gösterilebilir. Şimdilik Google Chrome içerisinde bir mühendisin açıklamasına göre, Microsoft, Win10 2004 sürümü içerisinde modern bazda çok kullanılan uygulamalar için özel bir bellek teknolojisi geliştirdi. Mevcut teknoloji şimdilik, Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılar kapsıyor. Listenin henüz tamamı açıklanmasa da ilerleyen dönemlerde birçok uygulamanın bu teknoloji içerisine dahil edileceği söyleniyor.
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Günümüzde en çok tercih edilen tarayıcı olmasına rağmen Google Chrome, herkesin dilinde olan yüksek bellek tüketimiyle tepki çekiyor. Google’ın geçtiğimiz dönemde sık sık, bellek tüketim sorunlarına çözümler bulmaya çalıştığını görmüştük fakat nihayetinde gözle görülür bir çözüm bulunamamıştı. Google ekibi, Windows 10 19041.0 SDK yapısı ile birlikte Chrome ve Win10 arasında yaşanan bellek sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtiyor. Fakat bazı gizemli hatalar nedeniyle bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor.
Microsoft, Edge tarayıcısının bellek tüketimi oranının Win10 2004 sürümüyle birlikte %27 oranında azalacağını söyledi. Chromium tabanlı diğer bir tarayıcı Chrome için de bu değerlerin neredeyse aynı biçimde yansıması bekleniyor. İlerleyen günlerde, geliştiricilerin de üzerinde çalıştığı yeni v2004 güncellemesi, yıllardır süregelen bu soruna çözüm bulacak mı görebileceğiz.
Genel
Galaxy Watch Active 2 için tansiyon ölçme özelliği duyuruldu
Samsung, sağlık uygulamasını yenileyerek Galaxy Watch Active 2 akıllı saatinin de artık tansiyon ölçümünü yapılabildiğini duyurdu. Söz konusu özellik ilk olarak Güney Kore’de kullanılabilecek.
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Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Samsung Galaxy Watch Active 2, akıllı saat rekabetinde önemli bir yere sahip. Bugüne kadar spor ve klasik tarzda birkaç farklı model ile karşımıza çıkan şirket, spor ve sağlık odaklı Watch Active 2’nin yeni bir özellik daha kazandığını açıkladı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin mobil sağlık uygulaması olan “Samsung Health Monitor”, artık tansiyon verilerini de gösteriyor. Galaxy Watch Active 2 kullanıcıları, akıllı saatlerini kalibre ettikten sonra tansiyonlarını ölçebilecekler.
Ölçtüğü değerleri kayıt altına alan akıllı saat, bunu çeşitli periyotlarda telefonlardaki Samsung Health Monitor isimli uygulamaya aktarıyor. Böylece kullanıcılar, tansiyon değerlerini günlük, haftalık ya da aylık olarak takip edebilmenin yanı sıra, ölçüm değerlerini doktorlarıyla da kolaylıkla paylaşabilecekler.
Galaxy Watch Active 2’nin tansiyon ölçme özelliği, şimdilik Güney Kore’de kullanıma açıldı. Samsung, söz konusu özelliğin dünya genelinde de kısa bir süre içerisinde kullanıcılarına açmayı hedefliyor.
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Galaxy Watch Active 2 Teknik Özellikleri
- Yonga Seti: Exynos 9110 Dual core 1,15 GHz
- İşletim Sistemi: Tizen
- Hafıza: 4 GB
- RAM: 768 MB
- Bağlantılar: Bluetooth 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
- Dayanıklık ve Su Geçirmezlik: 5 ATM + IP68
- Batarya: 40 mm için 247 mAh, 44 mm için 340 mAh
- Ekran: 360×360 Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX+, Always on Display
- Ağırlık: 40 mm için 26 gram, 44 mm için 30 gram
- Şarj: Kablosuz
- Sensörler: Geliştirilmiş kalp ritmi monitörü, Elektrokardiyograf, 32 G kuvvetine kadar ölçüm yapabilen ivmeölçer, Jiroskop, Barometre, Ortam Işığı
Genel
Twitter, sesli tweet özelliğini getirdi!
Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen Twitter, sesli tweet özelliğini kullanıcılara sundu. Kullanıcılar artık yazılı tweetlerin yanı sıra sesli mesajlar da paylaşılabilecek.
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Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal paylaşım platformu, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Şirketin son hamlesi ile artık tweetler sesli olabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda tweetlerin 140 karakter limitini 280 karaktere taşıyan Twitter, bundan böyle karakter limitine takılan kullanıcıların sesli tweetlerden faydalanmasını sağlayacak. Şu an için iOS kullanıcılarına açılan özellik, WhatsApp ve Instagram‘daki sesli mesaj özelliğini andırıyor.
Twitter’dan Maya Patterson ve Remy Bourgoin, konu ile ilgili yayınladıkları blog yazısında: “Bazen 280 karakter yeterli olmuyor ve bazı konuşmaya özgü nüanslar kayboluyor. Bugünden itibaren Twitter’ı kullanış şeklimize daha insani bir dokunuş ekleyecek yeni bir özelliği test ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.
Twitter üzerinde sesli tweet nasıl atılıyor?
Twitter’da sesli tweet atmak isteyen kullanıcılar yazdıkları mesajlara ses kaydı ekleyerek paylaşabilecek. Ses kaydı için ise tweet atma ekranına tıkladıktan sonra ses ikonuna dokunmak yeterli olacak. Bu simgeye tıkladığınızda ekranınızın alt tarafında kırmızı bir buton çıkacak, o butona tıklayarak tweetinize ses kaydınızı ekleyebileceksiniz.
Twitter, sesli tweet özelliğini 140 saniye ile sınırlandıracak. Ses kaydı özelliği sadece orijinal tweetlere eklenebilecek. Söz konusu özellik şimdilik sadece kısıtlı sayıda iOS kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Şirket önümüzdeki haftalarda, özelliğin tüm iOS kullanıcılarına açılacağını belirtiyor. Ancak sesli tweetlerin Android cihaz kullanıcılarına ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Genel
NetGalaksi, internet tarifelerine zam yaptı!
Geçtiğimiz günlerde internet tarife fiyatlarına zam yaptığını açıklayan TurkNet’ten sonra NetGalaksi de tarifelerinin zamlanmış yeni fiyatlarını açıkladı.
Yüzde 30 zam!
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NetGalaksi, rekabetçi fiyat politikası ile önemli internet servis sağlayıcı rakiplerine karşı eli güçlü bir firma konumundaydı. Peki yeni açıklanan fiyat tarifeleri ile hâlâ bu avantajı yakayabilecek mi?
Kullanıcılarına 8-16-24-35-50 ve 100 Mbps hızlarında farklı sınırsız paketler sunan NetGakaksi, en uygun sınırsız internet tarifesini (8 Mbps) 45 TL’lik fiyat etiketi ile kullanıcılarını sunuyordu. Ancak yapılan bu zam sonrası 45 TL’lik en uygun paket 15 TL artarak 60 TL’lik bir fiyata sahip oldu.
Diğer tarifelerin eski-yeni fiyatlarını karşılaştıran tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.
Tabloyu incelediğimizde NetGalaksi, oransal olarak en çok 8 ve 35 Mbps hızlara sahip olan paketlerin fiyatını artırmış gözüküyor. 24 ve 50 Mbps hızlara sahip paketlerin de yaklaşık zam oranı yüzde 28 olarak gözüküyor.
75 Mbps’lik paket hâlâ aynı fiyat!
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 75 Mbps hıza sahip paket yapılan zamdan önceki 140 TL’lik fiyatı ile satılmaya devam ediyor.
Yaklaşık yüzde 30’luk zamlar ile fiyatını güncelleyen NetGalaksi, kullanıcıları tarafından büyük eleştirilere maruz kalacak gibi.
Daha detaylı bilgi almak için NetGalaksi’nin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.