WhatsApp, gruptan her çıktığınızda grubun her üyesini bilgilendirmek yerine, kullanıcıların bir gruptan sessizce çıkma özelliği üzerinde çalışıyor. Özelliğin beta aşamasında olurken, bu nedenle henüz gelişmiş geliştirme aşamasında veya kullanıma sunulmaya hazır değil. Ancak, WhatsApp’ın iOS, Android ve web uygulamalarına entegre edilmek üzere geliştirildiği göz önüne alındığında, bu özelliğin çok yakında geleceği anlamına geiliyor.

Özellik nasıl çalışacak?

WhatsApp, bir süredir uygulamadaki grup mesajlaşma deneyimini geliştirmek için bir dizi özellik üzerinde çalışıyor. Bir gruptan sessizce çıkma yeteneği, ‘gruptan ayrıl’ düğmesine bastığınızda ileriye dönük bir istem olarak görünür ve gruptan ayrıldığınızı yalnızca sizin ve bir grubun yöneticilerinin bilebileceğini size bildirir. Bir yöneticiyi bilgilendirmek bariz bir adımdır, çünkü bir grubun küratörleri olarak, bir gruba katılan veya gruptan ayrılan kişiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

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Böyle bir hareket, aile grubunuzdan sessizce ayrılmak istiyorsanız ve grubun yöneticisiyse, eyleminizi ailenize açıklamanıza gerek kalmadan sessizce gruptan çıkmanıza olanak tanıyacak.

Görünüşe göre böyle bir özellik, WhatsApp ayrıca her grubun boyutunu daha da genişletmek istiyor. Raporlara göre, WhatsApp yakında maksimum grup boyutunu 512 üyeye kadar revize edecek. Hareket, kullanıcıların aynı temaya sahip birden fazla grubu bir araya getirmelerine yardımcı olmak amacıyla WhatsApp’ın yakın zamanda Topluluklar‘ı tanıtmasıyla birlikte geldi.

Örneğin, parçası olduğunuz birden fazla ofis grubunuz varsa, bu grupların yöneticileri bir tür ana grup olan WhatsApp’taki genel ofis topluluğuna katılabilir. Artan grup boyutuyla uygulama, uygulama aracılığıyla daha da büyük Toplulukların barındırılması için kapsam yaratıyor.

Sessiz çıkış özelliğiyle, WhatsApp ayrıca bu tür bir veya daha fazla gruptan, herkesin dikkatini çekmeden ayrılmanız için açık bir şekilde yol açıyor. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.