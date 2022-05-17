Google, diğer rakip hizmetlerin yanı sıra Spotify ve Apple Music ile hoşnutsuz kullanıcıları çekmek amacıyla 2019’dan beri YouTube ve YouTube Music arasında daha fazla entegrasyonu için iyileştirme yapıyor.

Video hizmeti uygulamasının artık, kullanıcıyı YouTube’da herhangi bir şarkı aradığında şirketin ses akışına götürmek için yeni bir kısayolu var. Yayına göre, yenilik Android’de test ediliyor.

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9to5Google tarafından paylaşılan görselde, otomatik oynat butonunun solunda, oynatıcı penceresinde vurgulanmış YouTube Music ikonunu görebilirsiniz. Üzerine dokunduğunuzda, videosu çalan şarkı müzik servisinde açılacak ve baştan çalacaktır.

Ancak YouTube Music’te müzik dinleme önerisinin kullanıcıya gösterilebilmesi için akıllı telefonda stream uygulamasının yüklü olması gerekiyor. Kısayolun sadece platforma abone olanlar için mi göründüğü yoksa ücretsiz sürüm de dahil olmak üzere herkese mi gösterildiği konusunda bilgi verilmedi.

Ne zaman geliyor?

Oynatıcı penceresindeki düğmeye ek olarak, kullanıcıdan YouTube’un iki alanında daha ses akışı uygulamasını açması istenebilir. Bunlardan biri “Yalnızca ses mi istiyorsunuz?” seçeneğinin hemen altında yer alan “Aç”a dokunarak tetiklenebilir.

Diğeri, oynatıcının kayan menüsünde görünür. Aşağı oka basıldığında, video kalitesini değiştirmek, altyazıları etkinleştirmek ve diğer özellikleri etkinleştirmek için alternatiflerle birlikte listenin sonunda “YouTube Music ile Dinle” seçeneği görünür.

Görünüşe göre, yeni kısayol yalnızca seçili kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Şu anda genel kullanıma ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi yok.