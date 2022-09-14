WhatsApp şu anda Android için içe aktarma yedeklemesini test ediyor. Meta destekli anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, kullanıcıların sohbet yedeklemesini kolayca içe aktarmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ettiği bildiriliyor. Bu yılın başlarında, WhatsApp ilgili bir dışa aktarma yedekleme aracı üzerinde çalışıyordu.

Wabetainfo‘daki bir blog gönderisine göre WhatsApp, içe aktarma yedekleme aracının Android 2.22.20.10 beta sürümü için hala geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti.

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WhatsApp tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, bir kullanıcı farklı bir cihazdan (veya uygulamanın yeniden yüklenmesinin ardından aynı cihazdan) WhatsApp’a giriş yapmaya çalıştığında, kişi artık dışa aktarılan yedeği herhangi bir veriyi riske atmadan cihaza kolayca aktarabilir. En son içe aktarma yedekleme özelliği, bir Wi-Fi bağlantısı ve dışa aktarmayı daha kolay hale getirmek için WhatsApp tarafından otomatik olarak oluşturulan yerel bir yedekleme olmadan da çalışacak.

WhatsApp henüz herhangi bir çıkış günü onaylamadı, ancak yakında kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.