Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şu an beta programında test edilen bu güncelleme, arama deneyimini kökten değiştirerek kullanıcıların grup aramalarını yönetmelerini sağlarken genel kullanılabilirliği de artırıyor! İşte WhatsApp’ın yeni arama ekranı!



WhatsApp Arama Deneyimi İçin Yeni Güncelleme Yolda!

Sürüm numarası 2.23.17.16 olan bu güncelleme, özellikle grup aramalarına odaklanarak bu alanda önemli geliştirmeler getiriyor. Yenilenen arama arayüzü sayesinde artık grup aramalarına katılımı daha kolay bir hale getiren bir düğme sunuluyor. Bu basit ve pratik yenilik, önceki sürümlerdeki gibi çağrıyı sonlandırıp yeni katılımcılar için yeni bir çağrı başlatma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Bu da kullanıcıların zaman kazanmasını sağlayarak daha akıcı bir grup görüşmesi deneyimi sunuyor.

Güncelleme ile birlikte gelen yenilikler arasında WhatsApp’ın güvenlik vurgusu da dikkat çekiyor. Yenilenen arama arayüzü, uçtan uca şifrelemeye vurgu yaparak kullanıcı veri gizliliğini ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda platform, grup arama özelliğini de test ediyor ve yakın gelecekte kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

Güncellenmiş arama arayüzü, şu anda Android için beta sürümünü kullanan test kullanıcılarına aşamalı olarak sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda bu yeni arayüzün daha geniş bir kullanıcı kitlesi için de kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp, arama deneyimini iyileştirmenin yanı sıra diğer özellikler üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmalar arasında yapay zeka ile üretilen çıkartmaların geliştirilmesi ve uzun zamandır beklenen çoklu hesap seçeneği de bulunuyor. Kullanıcılar, gelecekte daha da zenginleşen özelliklerle WhatsApp deneyimini daha da keyifli hale getirecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp’ın yeni özelliği kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!