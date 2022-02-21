WhatsApp, Yeni Sesli Arama Kullanıcı Arayüzü Tasarımını Test Etmeye Başladı!

WhatsApp arada sırada yeni özellikleri test etmekle oldukça meşgul görünüyor. Bu rutinin bir parçası olarak, Meta‘ya ait mesajlaşma platformu, sesli arama kullanıcı arayüzünün görünümünü değiştirecek başka bir değişikliği test etmeye başladı.

Yeni WhatsApp Sesli Arama Kullanıcı Arayüzü Yakında Piyasaya Sürülüyor

WABetaInfo tarafından hazırlanan yeni bir rapor, WhatsApp‘ın sırasıyla 2.22.5.4 ve 22.5.0.70 sürümlerinin bir parçası olarak bazı Android ve iOS beta test kullanıcıları için yeni bir sesli arama kullanıcı arayüzü sunmaya başladığını gösteriyor.

Yeni kullanıcı arayüzü, artık grubun her bir üyesi için gerçek zamanlı dalga formları gösterecek olan grup sesli aramaları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi popüler görüntülü arama platformlarında olduğu gibi, insanların kimin konuştuğunu ve kimin sessizde olduğunu bilmesi için bir gösterge olarak kullanışlı olacaktır.

WhatsApp‘ın sesli aramalara duvar kağıtları getireceği de ortaya çıktı. Ancak, işlevsellik şu anda düzenlenemiyor. Kararlı sürüme ulaştığında düzenlemeye açık olabilir.

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Yeni sesli arama kullanıcı arabirimi, sesli mesajlar için yakın zamanda tanıtılan ses dalga biçimlerine ek olarak gelir. Sesli aramalar için başka bir yenilemenin parçasıdır. Bilmeyenler için, WhatsApp geçen yıl grubun her bir katılımcısının çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren yeni bir arama ekranı kullanıcı arayüzünü tanıttı. Ayrıca, insanların ortadaki aramalara katılmasına olanak tanıyan, birleştirilebilir grup aramaları da sundu.

Ayrıca WhatsApp, İletişim Bilgileri bölümü ve hatta yeni kamera kullanıcı arayüzü için tasarım değişikliklerini test ediyor ve bu yenilemenin daha büyük ölçekte gerçekleşebileceğini düşünmeden edemiyoruz. WhatsApp‘ın ne yapmayı planladığı görülmeye devam ediyor.

WhatsApp‘ın, iletilen sesli not ses dosyalarını ayırt etmek için yeni göstergeler, uçtan uca şifrelemeyi gösteren göstergeler, web için emoji kısayolları gibi testlerin ortasında olduğu birkaç özellik daha var ve liste uzun. Bu arada, aşağıdaki yorumlarda yeni sesli arama kullanıcı arayüzü hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirmeyi unutmayın!