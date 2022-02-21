Realme, MWC 2022’de Dünyanın En Hızlı Akıllı Telefon Şarj Teknolojisini Tanıtacak!

Realme, ‘hızlı şarj’ oyununu geliştirmek istiyor ve bunun için şirket, bu yılki Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisini piyasaya süreceğini duyurdu.

Realme’nin Yeni Hızlı Şarj Teknolojisi Yakında Tanıtılıyor

Şirketin yeni hızlı şarj teknolojisi, MWC 2022‘nin ilk günü olan 28 Şubat’ta tanıtılacak. Etkinlik 3 Mart’a kadar devam edecek. Realme, teknolojinin en hızlı olduğunu iddia etse de, henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. bir tür hızlı şarj destekleyecektir.

Bu, bir ipucumuz olduğunu söyledi. Realme‘nin, Oppo‘nun 160W hızlı şarj cihazı desteğiyle birlikte gelebilecek 150W hızlı şarj teknolojisini duyurması bekleniyor. Mevcut 120W hızlı şarj teknolojisine kıyasla ne kadar hızlı olacağına dair bir haber yok.

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Realme‘nin yeni teknolojisi, iki yıl önce duyurulan 125W UltraDart hızlı şarja katılacak. Bir Realme telefonunu sadece 3 dakikada %33 oranında şarj ettiği iddia ediliyor. O da henüz herhangi bir ticari akıllı telefona ulaşmadı.

Şirket, yeni hızlı şarj teknolojisinin, Ar-Ge kaynaklarının %70‘ini yatıracağı “Go Premium” stratejisinin bir parçası olacağını açıkladı. Realme, “yeni şarj teknolojisinin mevcut engelleri aşacağına ve kullanıcıların akıllı telefonlarını çok daha kısa sürede şarj etmelerine olanak sağlayacağına” inanıyor.

Bu arada Realme, Realme 9 Pro serisi lansman etkinliğinde, GT 2 serisini dünya çapında MWC 2022‘de piyasaya süreceğini duyurdu. Hatırlamak gerekirse, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip amiral gemisi telefon bu yıl Ocak ayında duyuruldu.

Bu hızlı şarj teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir hafta beklememiz gerekecek. O zamana kadar, Realme‘nin şarj teknolojisinin ne kadar gerçek olabileceğine dair tahminlerinizi aşağıdaki yorumlarda bize anlatın!