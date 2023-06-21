WhatsApp, yeni bir güncellemeyle spam aramaları daha az rahatsız edici hale getirmek ve kullanıcıların en uygun gizlilik ayarlarını seçmelerine olanak tanıyan yeni güncellemesini duyurdu. Bilinmeyen Aramaları Susturma adı verilen ilk özellik tam olarak, aramalar telefonunuzda çalmayacak, ancak aramanın önemli olması ve yanıt vermeniz gerekmesi durumunda arama listenizde görünecek. Çoğu kullanıcı için bu, pratiklik ve gizliliğin iyi bir karışımını sunacaktır.

Gizlilikten bahsetmişken, WhatsApp ayrıca Gizlilik Kontrolü adlı bir özelliği de tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada, “Gizlilik ayarlarınızda ‘Kontrolü başlat’ı seçtiğinizde mesajlarınızın, aramalarınızın ve kişisel bilgilerinizin güvenliğini güçlendiren çoklu gizlilik katmanlarında gezinebilirsiniz” denildi. Bunu yaptığınızda “Sizinle kimlerin iletişime geçebileceğini seçin”, “Kişisel bilgilerinizi kontrol edin”, “Sohbetlerinize daha fazla gizlilik ekleyin” ve “Hesabınıza daha fazla koruma ekleyin” gibi seçenekler sunuluyor.

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WhatsApp ayrıca kullanıcıları endişe duyabilecekleri arkadaşlarını kontrol etmeye teşvik eden duygusal yeni bir video yayınladı. Şirket bir şablon bile sunuyor: “Hey, seni düşünüyordum. Sohbet etmek istersen buradayım. Bunu bizden başka kimse göremez. Ayrıca kaybolma modunu açabilir ya da sohbet kilidi özelliğini kullanabilirsiniz.” Bu, WhatsApp’ın temel gizlilik özelliklerini tanıtmasının bir yolu – örneğin sohbet kilidi geçen ay tanıtıldı. Ayrıca, birçok yorumcunun da belirttiği gibi, sohbet kilidinin dolandırıcılar için özel olarak üretildiği fikrine karşı bir programlama da olabilir. Yeni özellikler şimdi kullanıma sunuluyor.