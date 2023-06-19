Meta’nın sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformundaki görüntülü aramalar için bir ekran paylaşımı özelliği yayınlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar görüntülü görüşme sırasında cihazlarının içeriğini paylaşabilecek ve böylece çeşitli görevler ya da sorunları uzaktan işbirliği yaparak, göstererek ve gidererek daha kolay çözebilecek.

WhatsApp hesabınız için bu özellik etkinleştirilmişse, görüntülü arama sırasında alt kısımda yeni bir simge göreceksiniz.

Bu özelliği kullanırken, bildirimler de dahil olmak üzere ekranınızdaki her şey kaydedilecek ve o anda video görüşmesine bağlı olan kişilerle uzaktan paylaşmaya olanak tanıyacak.

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Kullanıcılar bu özellik üzerinde tam kontrole sahip olacak, video görüşmesi sırasında ekran içeriğiniz sürekli paylaşılsa da, istediğiniz zaman bunu durdurabilirsiniz. Ayrıca ekranınızın içeriği yalnızca siz izin verdiğinizde paylaşılıyor.

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Bir video görüşmesi sırasında ekranınızın içeriğini paylaşma özelliği, iOS için WhatsApp beta sürümünün en son sürümünü TestFlight uygulamasından yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.

WhatsApp ayrıca Android beta sürümüne Meta Quest uyumluluğunu bağlantılı bir cihaz olarak eklemek için çalışıyor. WABetaInfo’ya göre, bu özellik sayesinde mevcut bir WhatsApp hesabını bir Meta Quest cihazına bağlamak mümkün olacak.