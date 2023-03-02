Mesajlaşma denilince akla ilk gelen isim olan WhatsApp, yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Meta’nın bünyesindeki uygulama WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre; iPhone’da görüntülü aramalar, tepkiler ve PiP özelliklerinden sonra çalışmalarına ara vermemiş. Şu anda şirket, Android için durum sekmesini haber bültenlerini içerecek şekilde yeniden tasarlamaya odaklanırken, aynı zamanda Windows beta sürümünde Çağrı Bağlantısı özelliğini ve iOS uygulamasında Etiket oluşturucu aracını kullanıma sunmaya çalışıyor.

WhatsApp, durum sekmesini iki bölüm içerecek şekilde yeniden tasarlıyor. Bunlar urum ve haber bültenleri. Kullanıcılar kimi takip etmek istediklerini seçebilecek ve haber bültenlerine abone olabilecekler. Güncelleme ayrıca Instagram Hikayelerine benzer şekilde durum güncellemeleri için yatay bir düzen içerir. Kullanıcıların telefon numaraları kimliklerini korumak için maskelenecek ve gizlenecektir.

Ayrıca, haber bültenleri kronolojik olarak listelenecek, reklam veya algoritmik öneri olmadan listelenecek ve kullanıcılar her zaman kimi takip edeceklerini seçme kontrolüne sahip olacak.

Arama linki özelliği, uygulamanın aramalar sekmesinde mevcuttur ve kullanıcıların sesli ve görüntülü arama arasında seçim yapmasına olanak tanır. Her arama için benzersiz bir URL oluşturulur, yani yalnızca bağlantıyı paylaştığınız kişiler katılabilir.

Bu özellikle iyi tanımadığınız kişilerle tek seferlik aramalar için kullanışlıdır ve bağlantıyı harici olarak paylaşmak mümkündür. Bu özelliğe, Microsoft Store’dan Windows 2.2307.1.0 için WhatsApp beta güncellemesini yükleyen beta testçileri erişebilir.

WhatsApp’ın iOS 16’daki en son sürümü artık kullanıcıların doğrudan kendi resimlerinden özel çıkartmalar oluşturmasına olanak tanıyan bir çıkartma oluşturucu aracına sahip. Kullanıcılar bir konuyu bir resimden çıkarabilir ve bir çıkartmaya dönüştürmek için bir sohbete yapıştırabiliyor.

Bu, belirli çıkartmalar oluşturmak için üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcılar için daha entegre bir deneyim sağlıyor. Çıkartma oluşturucu aracı, App Store ve TestFlight uygulamasında bulunan iOS 23.3.77 için WhatsApp’ın en son sürümünde herkes tarafından kullanılabiliyor.

Şimdilik bu özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor. Muhtemelen yaz aylarında bu özellikleri resmi olarak göreceğiz.