WhatsApp yeni özelliklerini kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma platformu bugün uzun zamandır test ettiği özellikleri hem iOS hem de Android kullanıcılarının beğenisine sundu. Uzun zamandır beklenen bu özellikler sayesinde uygulamayı daha efektif olarak kullanabileceksiniz.

Bildiğiniz gibi WhatsApp’ta gönderdiğiniz mesajı geri alabilme özelliği bulunuyor. Ancak yanlışlıkla mesajı benden sil dediğinizde bu işlemi geri alamıyordunuz. Bu da herkesten sil özelliğinin kullanılmamasına neden oluyordu. Ancak son güncelleme ile birkaç saniyeliğine benden sile yanlışlıkla tıkladığınızda bunu geri alabileceksiniz.

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Güncelleme ile kendinize mesaj gönderip uygulamayı not defteri olarak da kullanabiliyorsunuz. Son görülme özelliğini ise görmesini istemediğiniz kişilerden tek tek gizleyebiliyorsunuz. Bu yenilikleri kullanabilmek için uygulamayı App Store veya Play Store‘dan güncelleyebilirsiniz. Aşağıdan güncelleme ile gelen tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.

İçindekiler WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler

WhatsApp güncellemesi ile gelen yenilikler

Şimdi cihazlarınız arasında senkronize edilen pratik anımsatıcılar eklemek ve notlar almak için kendinizle sohbet oluşturabiliyorsunuz. Başlamak için önce “Yeni sohbet”e, ardından da “Kendinize mesaj gönderin” seçeneğine dokunun.

“Sohbette ara” özelliği şimdi “Tarihe göre arama” seçeneğini destekliyor. Kişi veya grup bilgisinden “Ara”yı seçin ve “takvim” simgesine dokunarak tarih seçiciyi açın.

Şimdi çevrimiçi olduğunuzu kimlerin görebileceğini kontrol edebiliyorsunuz. Ayarlar > Gizlilik’e gidin ve “Son Görülme ve Çevrimiçi” seçeneğine dokunun.

Artık “sürükle ve bırak” özelliğini kullanarak Safari, Fotoğraflar ve Dosyalar gibi diğer uygulamalardaki görsel, video ve belgeleri WhatsApp sohbetlerinde paylaşabiliyorsunuz.

“Benden sil” komutu ilk birkaç saniye içinde geri alınabiliyor.