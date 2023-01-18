Meta’nın sahibi olduğu WhatsApp, platformundaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması şimdi de durum güncellemeleri aracılığıyla sesli not paylaşma özelliğini bazı beta test kullanıcılarına sunuyor. Şu anda WhatsApp kullanıcıları durum güncellemesi olarak yalnızca resim ve video paylaşabiliyordu.

Bu özellik sayesinde, gizlilik ayarlarınızda yapılandırılmış belirli bir kitleyle sesli bir notu durum güncellemesi olarak paylaşmak mümkün olacak. WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo‘nun haberine göre, özellik geliştirme aşamasındayken duyuruldu.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.8: what's new? WhatsApp is releasing the ability to share voice notes via status updates to some lucky beta testers!https://t.co/ZHmQu368oz pic.twitter.com/ETsDLogxbC — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 18, 2023

Rapora göre, beta test kullanıcıları artık kendileri için etkinleştirilmiş olması halinde, metin durumu bölümünden bu özelliğe erişerek sesli notları durum güncellemesi olarak paylaşabilecek. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması, bir kaydı paylaşmadan önce atma olanağı sunarak kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor.

Bir sesli not için maksimum kayıt süresi 30 saniye olacak ve kullanıcıların gelecekte durum aracılığıyla paylaşılan sesli notları dinleyebilmeleri için WhatsApp’ın en son sürümünü indirmeleri gerekiyor. Durum güncellemesi olarak paylaşılan sesli notların her zaman uçtan uca şifrelendiğini ve yalnızca gizlilik ayarlarınızda seçtiğiniz kişilerin bunları dinleyebilmesini sağladığını lütfen unutmayın.

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Resimler ve videolara benzer şekilde, durum aracılığıyla paylaşılan sesli notlar 24 saat sonra kaybolacak, ancak kullanıcılar durum güncellemesi olarak gönderildikten sonra sesli notları herkes için silme olanağına da sahiptir. Raporda, durum güncellemeleri aracılığıyla sesli not paylaşma özelliğinin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulmasının beklendiği belirtildi.

İlgili haberde WhatsApp’ın ayrıca kullanıcıların eski Android cihazlarındaki sohbet geçmişini aktarmalarını kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı da belirtildi. Bu özellik sayesinde, sohbet geçmişinizi Google Drive kullanmadan yeni bir Android cihaza aktarmak mümkün olacak ve sohbetlerinizi ve mesajlarınızı taşıma konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak.