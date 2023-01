Meta’nın sahibi olduğu WhatsApp, platformundaki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması şimdi de durum güncellemeleri aracılığıyla sesli not paylaşma özelliğini bazı beta test kullanıcılarına sunuyor. Şu anda WhatsApp kullanıcıları durum güncellemesi olarak yalnızca resim ve video paylaşabiliyordu.

Bu özellik sayesinde, gizlilik ayarlarınızda yapılandırılmış belirli bir kitleyle sesli bir notu durum güncellemesi olarak paylaşmak mümkün olacak. WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo‘nun haberine göre, özellik geliştirme aşamasındayken duyuruldu.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.8: what's new?

WhatsApp is releasing the ability to share voice notes via status updates to some lucky beta testers!https://t.co/ZHmQu368oz pic.twitter.com/ETsDLogxbC

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 18, 2023