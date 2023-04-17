Vivo‘nun X90 serisinin piyasaya sürüleceğini duyurmasıyla akıllı telefon meraklıları için bekleyiş nihayet sona erdi. X90 ve X90 Pro‘yu içeren etkileyici bir seriye sahip olan bu premium telefonlar 26 Nisan’da piyasaya sürülecek. Vivo X90 serisinin son teknoloji özellikler, birinci sınıf performans ve olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Şirketin en son amiral gemisi teklifleri olarak X90 Pro en gelişmiş model olurken, X90 temel amiral gemisi seçeneği olarak hizmet verecek.

Be the first to experience the Xtreme. Mark your calendars as the #vivoX90Series launches on 26th April 2023 at 12 PM.​

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Stay tuned for more!​ Know more: https://t.co/W8bj8Lfpit

​#XtremeImagination #ComingSoon pic.twitter.com/Uf7mUKq7E8 — vivo India (@Vivo_India) April 17, 2023

Marka, çıkış tarihinin yanı sıra Vivo V90 serisinin bazı özelliklerini de açıkladı. Akıllı telefonlar halihazırda belirli küresel pazarlarda mevcut ve tanıtılan özelliklere dayanarak, Hindistan’daki X90 serisinin küresel modellerle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

İçindekiler Vivo X90 serisi özellikleri

Vivo X90 serisi özellikleri

Vivo’nun X90 ve X90 Pro akıllı telefonları, kavisli kenarlara ve merkeze hizalanmış delikli kesime sahip 6,78 inçlik çarpıcı bir OLED ekrana sahiptir. FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.300 nit en yüksek parlaklık ve HDR10+ desteği ile ekran rakipsiz bir görsel deneyim sunuyor. Dahası, ekran içi parmak izi tarayıcısı bu cihazların rahatlığını ve güvenliğini artırıyor. Ek olarak hem standart hem de Pro modelleri sırasıyla IP64 ve IP68 sertifikalarıyla birlikte gelecek.

Kamera bölümünde, her iki modelde de bulunan Zeiss markalı üçlü arka kameralar çarpıcı görüntüler yakalıyor. X90, OIS özellikli 50MP Sony IMX866 ana sensör, 12MP ultra geniş ünite ve 12MP telefoto lens ile gelirken, X90 Pro’da sektör lideri f/1.75 diyafram açıklığına sahip 1 inç Sony IMX989 50MP ana sensör, 50MP portre ünitesi ve 12MP ultra geniş lens bulunuyor. Cihazlarda ayrıca 32MP selfie enstantanesi ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için kamerayla ilgili çeşitli özellikler bulunuyor.

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Kaputun altında, X90 ve X90 Pro Dimensity 9200 işlemci ve 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama alanı ile birlikte gelecek. X90, 4.810mAh pil ile güçlendirilirken, X90 Pro, her ikisi de 120W hızlı şarjı destekleyen 4.870mAh pil kapasitesine sahip olacak.