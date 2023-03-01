Yeniden tasarlanan UWP WhatsApp geçen yıl Microsoft Store’da yerini aldı ve yakında büyük bir güncelleme daha alacak. Windows 11 ve 10 için WhatsApp yıllardır özelliklerini geliştiriyor ve en son güncellemelerden biri bazı kullanıcılar için özel bir “Aramalar” sekmesi için destek ekliyor.

WhatsApp Beta için yeni bir “Çağrı bağlantıları” özelliği için destek sağlayan bir güncelleme şimdi kullanıma sunuluyor. WhatsApp Android sürümünü kullanarak daha önce arama yaptıysanız, bağlantıyı kullanarak herhangi birini aramaya davet etmenizi sağlayan bu bağlantı özelliğini fark etmiş olabilirsiniz. Herkes bağlantıyı açabilir ve istediği zaman görüntülü veya sesli aramaya katılabilir.

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Özelliği kullanmak için WhatsApp’ta Aramalar sekmesini açmanız ve “Arama bağlantısı oluştur” adlı yeni bir seçeneğe tıklamanız gerekecek. Sesli ve görüntülü arasında seçim yapabilir ve bağlantıyı istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz ve onlar da aramaya katılabilir. WhatsApp aramaları zaten basittir, ancak bağlantı desteği arkadaşlarınızla veya topluluklarla konferans görüşmeleri düzenlemeyi kolaylaştırır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, paylaşılabilir bağlantılar herkesin erişimine açık ve insanlar istedikleri zaman bağlantıyı kullanarak aramaya katılabilir veya ayrılabilir.

İçindekiler Daha iyi karanlık mod desteği

Daha iyi karanlık mod desteği

Yeni aramalar sekmesi ve arama bağlantısı desteği WhatsApp beta uygulamasıyla sınırlıdır, ancak kararlı sürümdeyseniz, başka bir güncelleme Windows 11’in tasarım diline iyi uyan daha iyi karanlık mod desteği sağlar.

Aramalar ve karanlık mod iyileştirmelerine ek olarak, WhatsApp yakında mesajlarınızı düzenlemenize izin verecek.

Uygulama geçmişi düzenle düğmesi içermeyecek, böylece mesajınızı istediğiniz zaman değiştirebilir ve kişisel veya grup sohbetlerinde başkalarından gizleyebilirsiniz. Ancak, bu özellik hala çalışma aşamasında olduğundan planlar değişebilir ve Meta gelecekte bir geçmiş seçeneği ekleyebilir.