Ocak ayında WhatsApp‘ın iOS 16 sürümü, diğer uygulamalardaki resimleri, videoları ve belgeleri konuşmalara sürükleyip bırakmanıza olanak tanıyan bir özellik kazandı. Dosya alışverişini kolaylaştırmanın yanı sıra, bu işlev artık çıkartma oluşturmak için de kullanılabiliyor.

WABetaInfo’ya göre, iOS için yapılan son güncelleme, benzersiz özelliği kullanmanın yeni yollarını getirdi. Bunların arasında, mesajlaşma programına sürüklenen görüntülerden hızlı bir şekilde çıkartma oluşturmak da var.

Sitenin testleri, bir görüntüyü bir konuşmaya sürüklemenin ve ardından sadece istenen öğeyi kırpmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Ardından WhatsApp’ın otomatik olarak bir çıkartmaya dönüştürmesi ve koleksiyona eklemesi için kırpmayı sohbete göndermeniz yeterli.

Yeni özellik sayesinde iOS 16 kullanıcıları üçüncü parti uygulamalara ya da araçlara ihtiyaç duymadan çıkartma oluşturma konusunda daha fazla özgürlüğe sahip oluyor. Ayrıca, bu özellik tüm süreci daha hızlı ve elbette daha eğlenceli hale getiriyor.

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Çıkartma oluşturma özelliği, App Store’da bulunan iOS 16 için WhatsApp’ın en son sürümünü (23.3.77) kullanan tüm kullanıcılar için zaten mevcut. Dolayısıyla, yeni özelliği kullanabilmek için uygulamanın güncellenmesi tavsiye ediliyor.

Messenger’ın iOS’un eski sürümleri için bu özelliği kullanıma sunacağına dair henüz bir tahmin yok. Ayrıca, uygulamanın Android sürümünün de yakında benzer bir araç almaması gerekiyor.

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Diğer WhatsApp haberleri

Son aylarda WhatsApp çok çeşitli yeni özellikler kazandı. Örneğin, dosya alışverişini kolaylaştıran uygulama artık aynı anda 100’e kadar fotoğraf ve video göndermenize olanak tanıyor.

Bir diğer yeni özellik ise Topluluklar özelliğinin Brezilya’da kullanıma sunulması oldu. Büyük kuruluşların iletişimini geliştiren bir araç olmayı hedefleyen yenilik, 50 gruba ve 5 bin kişiye kadar ağ oluşturmayı mümkün kılıyor.