Mobil işlemci dünyasında rekabet her geçen gün kızışıyor ve MediaTek Dimensity 9500 ile bu rekabet bambaşka bir boyuta taşınacak gibi görünüyor. Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre, MediaTek yeni nesil amiral gemisi çipseti için kolları sıvamış durumda. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen MediaTek Dimensity 9500, sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Peki Snapdragon 8 Elite 2 ölü mü doğacak? Dimensity 9500 nasıl olacak?

MediaTek Dimensity 9500 özellikleri ortaya çıktı!

MediaTek Dimensity 9500, TSMC’nin gelişmiş N3P üretim süreciyle üretilecek. Bu, mevcut Dimensity 9400 ve 9400+ modellerinde kullanılan N3E sürecine kıyasla daha ileri bir teknoloji anlamına geliyor. Bu sayede enerji tüketiminde ciddi bir iyileşme sağlanacağını düşünüyoruz. Zira transistör boyutu küçüldükçe, enerji verimliliği artıyor.

Çipset, tamamen büyük çekirdeklerden oluşacak yeni bir mimariye sahip olacak. CPU diziliminde 1x Travis (muhtemelen yeni Cortex-X çekirdeği), 3x Alto (yüksek performanslı çekirdekler) ve 4x Gelas (geliştirilmiş Cortex-A7xx çekirdekleri) yer alacak. Bu sayede cihaz yapılan işe göre performansını ayarlayabilecek.

Özellikle Travis kod adlı çekirdeğin 4GHz’in üzerinde saat hızlarına ulaşabileceği söyleniyor. Bu da MediaTek Dimensity 9500‘i mobil dünyada performans konusunda zirveye taşıyacak önemli bir adım olacak. Snapdragon 8 Elite, 4.32GHz hıza ulaşabiliyordu, Dimensitty 9400 ise 3.7GHz ile, saat hızı yarışında geride kalmıştı, MediaTek bu adımla yeniden yarışa dahil olabilir.

Ayrıca 16MB L3 önbellek ve 10MB sistem seviyesi önbellek bulunacak. Bellek tarafında LPDDR5X RAM (10.667Mbps’e kadar) desteği sunulacakken, depolamada ise UFS 4.1 teknolojisi desteklenecek. Hatırlatmak gerekirse, güncel olarak neredeyse bütün amiral gemisi telefonlar UFS 4.0 depolama birimlerini kullanıyor.

Grafik tarafında, yeni Immortalis-Drage GPU yer alacak. Bu GPU, iyileştirilmiş ışın izleme (ray tracing) performansı ve daha düşük güç tüketimiyle dikkat çekecek. Yapay zeka işleme tarafında ise NPU 9.0 kullanılacak ve burada 100 TOPS gibi etkileyici bir performans bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, Dimensity 9400’ün bile en iyi senaryoda 50 TOPS seviyesine ulaştığı belirtiliyordu.

Dimensity 9500 ne zaman çıkacak?

Lansman tarihi için Ekim veya Kasım ayları işaret ediliyor. Qualcomm cephesinin de Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisini benzer vakitlerde tanıtmasını bekliyoruz. Bu sayede her iki işlemciye sahip telefonlar da çok yakın vakitlerde çıkacak.

Ayrıca, MediaTek çok yakında Dimensity 8450 modelini de tanıtacak. Ancak asıl bomba, Dimensity 9500 olacak gibi görünüyor. MediaTek Dimensity 9500 ile akıllı telefon dünyasında yeni bir performans rekoru kırılabilir. Özellikle yapay zeka ve oyun tarafındaki iyileştirmeler, 2025 modelleri için önemli bir rekabet avantajı sağlayacak gibi duruyor.

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