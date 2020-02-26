Yazılım
WhatsApp Web için karanlık mod geliyor!
Sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın karanlık moda kavuşması uzun zamandır bekleniyor. Firma, Android ve iOS işletim sistemleri için beta sürecinde olan karanlık modu yakın zamanda WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasına da getirecek.
WhatsApp ekibinin Web ve masaüstü sürümleri için karanlık mod üzerinde çalıştığı WABetaInfo ekibi tarafından ortaya çıkarıldı. Mobil uygulamanın beta sürümü ile aynı şekilde karanlık mod tamamen siyah bir deneyim sunmuyor. OLED ekranların yapısı gereği siyah rengi pikselleri kapatarak göstermesi, karanlık mod kullanıldığında cihazlara enerji tasarrufu sağlıyor. Fakat WhatsApp’ın sunacağı karanlık mod tamamen siyah bir yapıda olmadığından enerji tasarrufundan bahsetmemiz mümkün değil.
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WhastApp Web ve masaüstü sürümünün karanlık mod desteğinin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Fakat şirketin karanlık modu mobil uygulamaya getirme konusunda ki zamanlamasına bakılarak özelliğin gecikebileceğini söylemek mümkün. WhatsApp’ın mobil uygulama için karanlık mod üzerinde çalıştığı haberleri ilk olarak 2018 yılının son aylarında ortaya çıkmıştı.
Nasıl Yapılır
Windows 10 KB4532693 ile silinen dosyalar nasıl kurtarılır?
Microsoft’un geçtiğimiz hafta yayımladığı Windows 10 güncellemesi bazı kullanıcı dosyalarına ulaşılamamasına neden oldu. Rehberimizde bu dosyaları geri getirmenin yollarını anlatıyoruz.
11 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan KB4532693 sürüm numaralı güncelleme bazı kullanıcı dosyalarını ulaşılmaz hale getirdi. Yeni güncellemede bulunan hata, dosyalarınızı silmiyor fakat yerini değiştiriyor. Aynı zamanda Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu ayarlarını da sıfırlıyor. Eğer sizde bu güncellemeyi sistemine kurup dosyalarına ulaşamayanlardansanız, dosyalarınızı geri getirmenin en kolay yolunun güncellemeyi kaldırmak olduğunu belirtelim.
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Windows 10 KB4532693 güncellemesi nasıl kaldırılır?
Bilgisayarınızda Ayarlar – Güncelleme ve Güvenlik – Windows Update – Güncelleştirme geçmişini görüntüle kısmına gelip Güncelleştirmeleri kaldır seçeneğine tıklayın. Burada KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklayın. Güncellemeyi kaldırmanın bir diğer yöntemi ise Denetim Masası – Programlar – Yüklü Güncelleştirmeler yolunu izleyip karşınıza çıkan güncelleme listesinde KB4532693 sürüm numaralı güncellemeyi bularak üzerine sağ tıklayıp “Kaldır” seçeneğine tıklamaktır. Güncellemeyi kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.
Düşükte olsa güncellemeyi kaldırmanıza rağmen dosyalarınıza ulaşamama ihtimaliniz var. Eğer bu durum ile karşılaşırsanız C Yerel Diski – Kullanıcılar klasörü içinde sizin sistemi kurarken isim verdiğiniz kullanıcı klasörünüzün isminin değiştiğini göreceksiniz. İsmi değişen bu klasör içinden dosyalarınıza ulaşabilirsiniz.
Microsoft bu hatayı barındırmayan yeni bir güncelleme yayınlayana kadar sisteminizi güncellememenizi tavsiye ediyoruz.
Yazılım
WhatsApp gruplarına, izinsiz erişime yol açan bir açık keşfedildi!
WhatsApp grup sohbetlerine yapılan davetlerin Google tarafından dizine eklenmesi büyük güvenlik açığına yol açtı. Bu güvenlik açığı özel sohbet gruplarını dahi keşfedilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda yabancı kullanıcılar da sohbet gruplarına erişebiliyor.
WhatsApp’ın “Bağlantı yoluyla davet et” özelliği ile oluşturulan bağlantıların Google dizinine eklendiği belirtiliyor. Davet bağlantıları Google üzerinde bulunabildiğinden istenmeyen kullanıcılar gruplara dahil olabiliyor. Doğal olarak telefon numaraları ve sohbetlere erişmeleri de mümkün oluyor. Motherboard sitesi bu açıktan yararlanarak bazı önemli sivil toplum örgütlerinin WhatsApp grup sohbetlerine ve telefon numaralarına erişim sağladı.
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Bu açık karşısında grup yöneticilerinin bağlantıyı değiştirme yetkisi elbette ki var. Fakat bu durumda WhatsApp’ın yalnızca yeni bir bağlantı oluşturduğu ve eski bağlantıyı devre dışı bırakmadığı keşfedildi. WhatsApp, bu durumun yaşanmaması için davet bağlantılarının sadece güvenilen kişiler ile paylaşılması gerektiği uyarısını yapıyor.
WhatsApp ve Facebook sözcüsü Alison Bonny konuyla ilgili The Verge’e ilettiği mailde, WhatsApp grup sohbetlerine davet bağlantılarının bulunabilir olmasının, herkese açık kanallarda paylaşılan diğer tüm içeriklerin bulunabilir olmasından farksız olduğunu belirtti. Bunlara ek olarak kullanıcıları davet bağlantılarını sadece güvendikleri kişiler ile paylaşmaları konusunda uyardı. Google’dan Danny Sullivan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile konu hakkında yorumlarını ve alınabilecek önlemleri paylaştı. Sullivan paylaşımında, “Google gibi arama motorlarının işlevi internet üzerinde erişime açık olan sayfaları listelemektir. Burada olan da budur. Bu olayın erişim engeli olmayan herhangi bir sitenin listelenmesinden farkı yoktur” ifadelerine yer verdi. Bunlara ek olarak paylaşımına, bir içeriğin arama sonuçlarına eklenmesini engellemenin tarif edildiği Google Yardım bağlantısını da ekledi.
WhatsApp son aylarda pek çok güvenlik açığı ile gündeme geldi. Suudi Arabistan’ın WhatsApp yoluyla Jeff Bezos’un telefonuna zararlı yazılım göndermesi ve uygulama üzerinden yapılan telefon görüşmeleri yoluyla iOS ve Android cihazlara casus yazılım gönderilmesi bunlardan bazıları. Umarız sevilen mesajlaşma uygulaması gereken önlemleri alarak kullanıcılarına daha güvenli bir kullanım deneyimi sunabilir.
Yazılım
Microsoft Defender, iOS ve Android’e geliyor!
Windows, çoğu konuda mükemmellikten uzak bir işletim sistemi olsa da güvenlik tarafında iyi işler çıkarıyor. Genellikle kullanıcı deneyimine olumsuz etki etmeyen, iyi çalışan ve antivirüs uygulamalarına olan ihtiyacı çok büyük ölçüde azaltan Microsoft Defender, iOS ve Android işletim sistemlerine mi geliyor?
Microsoft Defender, uzun zamandan beri Windows 10 işletim sistemi içinde zararlı yazılım koruması, kimlik avı önleme ve ebeveyn kontrolleri görevlerini üstlenen, sistem içine gömülü bulunan Microsoft yazılımıdır. Piyasaya sürülmesi sonrası çoğu konuda antivirüs uygulamalarına ihtiyacı ortadan kaldıran yazılım diğer işletim sistemlerine de gelecek gibi görünüyor.
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CNBC’nin haberine göre Microsoft, çok yakında yazılımın iOS ve Android sürümlerini piyasaya sürecek. Microsoft Defender yazılımının Windows üzerinde ki ana görevi kötü amaçlı yazılımları tespit etmek. Fakat yazılımın mobil sürümleri ile kimlik avını önlemeye odaklanacağı belirtiliyor. Microsoft, Android tarafında Google Play Protect’e rakip olmak istiyor. iOS işletim sistemi kullanıcıları ise cihazlarına güvenlik yazılımı kurma alışkanlığına sahip değiller desek yanlış olmaz. Ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki günlerde göreceğimiz Microsoft, büyük bir pazar olarak gördüğü güvenlik yazılımları pazarında pay sahibi olmak istiyor.
Habere göre önümüzdeki günlerde yazılımın Linux sürümü de yayınlanacak. Kendi işletim sistemi ile mobil pazarda yer bulamayan Microsoft’un, uygulama ve servisleri ile tüm platformlarda bulunarak bu pastadan pay sahibi olma hedefinde olduğunu biliyoruz. Microsoft bu hedef doğrultusunda hamlelerini sürdüreceğe benziyor. Microsoft Defender yazılımının iOS ve Android sürümlerinin yayımlanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.