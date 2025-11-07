Dünyanın dört bir yanındaki oyunseverlerin uzun süredir beklediği GTA 6 için yeni bir gelişme yaşandı. Peki, milyonlarca kişinin yıllardır yolunu gözlediği bu efsane oyun neden yine ertelendi? Rockstar Games bu kararla neyi hedefliyor? Oyuncular artık sabırlarını mı zorluyor, yoksa ortaya gerçekten kusursuz bir deneyim mi çıkacak?

GTA 6 çıkış tarihi yine ertelendi! İşte yeni çıkış tarihi

Beklentilerin zirvede olduğu GTA 6 için Rockstar Games cephesinden sonunda resmi açıklama geldi. Şirket, oyunun artık 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte oyuncuların merakla beklediği “GTA 6 çıkış tarihi” resmen ileri bir tarihe alınmış oldu. Rockstar yetkilileri, “ekstra birkaç ayın” oyunun son rötuşları için gerekli olduğunu belirterek, hedeflerinin bugüne kadarki en yüksek kalite standardını yakalamak olduğunu söyledi.

Uzun süredir geliştirilen GTA 6, oyun dünyasında sadece bir devam oyunu değil, adeta yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor. Vice City’ye dönüş yapılacağı, haritanın devasa ölçülerde olacağı ve yapay zekâ tabanlı karakter etkileşimlerinin önceki oyunlara fark atacağı konuşuluyor. Erteleme kararı ise oyuncuların moralini bozsa da, Rockstar’ın kaliteden ödün vermemek adına bu kararı aldığı anlaşılıyor.

Yeni tasarım detaylarına bakıldığında GTA VI görsel gerçeklik düzeyi oyun dünyasında bir dönüm noktası olacak gibi. Özellikle araç içi dinamik ışıklandırma, su yansımaları ve yüz animasyonlarındaki detaylar, stüdyo tarafından “yeni nesil motor gücünün” sınırlarını zorlayan bir yapı olarak tanımlanıyor. Ayrıca oyun menülerinin ve kullanıcı arayüzünün tamamen yenilendiği, minimalist ve daha erişilebilir bir tasarım anlayışı benimsendiği de belirtiliyor.

Türkiye’deki oyun toplulukları ise bu karara farklı tepkiler verdi. Kimi oyuncular “gecikmeye değer” derken, kimileri artık GTA’nın bir şehir efsanesine dönüştüğünü düşünüyor. Ancak genel kanı şu yönde: Rockstar acele etmeyerek, oyunculara tarihin en iyi açık dünya deneyimini sunmak istiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? GTA 6 bir kez daha ertelenmesi sizce doğru bir karar mı? Yoksa artık bu bekleyiş fazla mı uzadı? Görüşlerinizi paylaşmayı ve gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!