WhatsApp Web için karanlık mod geldi

WhatsApp Web için yeni bir Karanlık Mod geliştirildi. Sosyal medya devi Facebook‘un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma gelen yeni özellik ile gündemde.

Milyonlarca kullanıcısının WhatsApp için merakla beklediği özellik masaüstü sürümüne geldi. Kullanıcılar, Whatsapp Web’i artık karanlık modda kullanılabilecek.

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Sosyal medya ve internet kullanıcılarının sevdiği ve talep ettiği karanlık mod, nedeni anlaşılamayan bir şekilde uygulamalara ya geç geliyor ya da hiç gelmiyor. Birçok kullanıcının istediği karanlık mod, en sonunda WhatsApp’a geldi. Fakat modu geliştirenler WhatsApp’ın kendi ekipleri değil, bağımsız bir yazılımcı oldu.

Github adlı internet sitesinde bağımsız bir geliştirici olan “m4heshd” adlı üye, Windows ve MacOS için WhatsApp Web’e karanlık mod getiren bir yazılım paketi yayınladı. Modu getiren yazılım paketi ücretsiz olarak paylaşıldı.

Yazılım yüklendiği zaman sadece WhatsApp Web arayüzü için var olan dosyalarda değişiklik yapıyor. Yine de WhatsApp Web’e karanlık mod yazılımının üçüncü parti olduğunu ve bu sebeple, bilgilerinizin üçüncü şahısların eline teslim etme riski taşıdığını belirtmekte fayda var.

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Karanlık mod furyası, özellikle AMOLED ekrana sahip akıllı telefonlar yaygınlaştığı için enerji harcamadıklarından, batarya ömrünü uzatabiliyorlar. Böylece WhatsApp Web karanlık modunun ise enerji verimliliği gibi yararları olduğunu söyleyemeyiz.