Huawei ve Honor için EMUI 10 güncelleme listesi yenilendi

Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 10 arayüzü, kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacak. Huawei ve Honor markalı akıllı telefon kullanıcılarının beklediği güncellemeye erişecek telefonlara yenileri eklendi.

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Huawei EMUI 10 güncelleme listesine yeni telefonlar eklendi

Geçtiğimiz günlerde sizlerle EMUI 10 beta sürümünü deneyebilecek cihazların listesini paylaşmıştık. Kısıtlı sayıda Huawei ve Honor modelini kapsayan listenin ardından arayüze güncelleme ile kavuşacak cihazların sayısı arttı. Yeni listede güncelleme alacak telefonların sayısında önemli bir artış göze çarparken, güncelleme takvimi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Pek çok yeniliğe sahip olan EMUI 10, Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu noktada Huawei’nin mevcut ambargo durumunun güncel modelleri etkilemediğini belirtelim. Sistem hızını arttıran yeni EROFS dosyalama sistemi, oyunlarda performans artışı sağlayan GPU Turbo 3.0 ve karanlık mod yenilikler arasında bulunuyor.

EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 20X – 20X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Porsche Design RS

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart Z

Magic UI 3.0 güncellemesi alacak olan Honor modelleri