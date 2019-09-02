Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 10 arayüzü, kısa süre sonra dağıtılmaya başlanacak. Huawei ve Honor markalı akıllı telefon kullanıcılarının beklediği güncellemeye erişecek telefonlara yenileri eklendi.
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Huawei EMUI 10 güncelleme listesine yeni telefonlar eklendi
Geçtiğimiz günlerde sizlerle EMUI 10 beta sürümünü deneyebilecek cihazların listesini paylaşmıştık. Kısıtlı sayıda Huawei ve Honor modelini kapsayan listenin ardından arayüze güncelleme ile kavuşacak cihazların sayısı arttı. Yeni listede güncelleme alacak telefonların sayısında önemli bir artış göze çarparken, güncelleme takvimi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Pek çok yeniliğe sahip olan EMUI 10, Android 10 işletim sistemi ile beraber geliyor. Bu noktada Huawei’nin mevcut ambargo durumunun güncel modelleri etkilemediğini belirtelim. Sistem hızını arttıran yeni EROFS dosyalama sistemi, oyunlarda performans artışı sağlayan GPU Turbo 3.0 ve karanlık mod yenilikler arasında bulunuyor.
EMUI 10 güncellemesi alacak olan Huawei modelleri
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 20X – 20X 5G
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 10 Porsche Design RS
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart Z
Magic UI 3.0 güncellemesi alacak olan Honor modelleri
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 20 Lite
- Honor 10
- Honor 10 Lite
- Honor View 20
- Honor View 10
- Honor 8X
- Honor Magic 2
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