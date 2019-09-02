Samsung Galaxy Note 10+, S10+, S10e ve Note 9 video karşılaştırma!

Samsung Galaxy Note 10+, S10+, S10e ve Note 9 video karşılaştırma!

3 Eylül, 2019 Kamera Kıyaslama, VİDEO

Samsung Galaxy Note 10+ modelinin video performansını sırasıyla Galaxy S10+, S10e ve bir önceki nesili Galaxy Note 9 ile karşılaştırıyoruız.

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Samsung Galaxy Note 10+, S10+, S10e ve Note9 video karşılaştırma!

Arka kamera video kaydını 4K / 60 fps olarak alırken, ön kameralarda ise 4K 30 fps, Note9’da 2K 30 fps olarak aldığımızı belirtelim.

Bakalım Note10+ diğer kardeşlerine göre nasıl bir performans sergiliyor.

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