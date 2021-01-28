Güncelleme
Whatsapp Web için artık biyometrik doğrulama gerekecek
Yeni gelen güncellemeyle Whatsapp Web gibi uygulamalara bilgisayar veya internet üzerinden erişmek istenmesi durumunda; artık biyometrik bilgi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılması gerekecek.
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Bu hamleyle birlikte kullanıcının izni veya bilgisi olmadan başka birisinin hesaplarına bağlanma ihtimalinin azaltılması planlanıyor. Böylelikle Facebook firmasının alt uygulaması, uygulamalarına bir güvenlik seti daha çekmiş olmayı amaçlıyor.
Yani bundan böyle kullanılan akıllı telefonların yüz veya parmak izi tanıma kilidi açık olması durumunda; WhatsApp masaüstü veya web uygulaması, bu doğrulama sürecini kullanmanızı isteyecek. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra ise telefonla yine bir QR kodu taratması yapılması gerekecek. Yeni biyometrik doğrulama özelliği varsayılan aktif olarak geliyor. Hesaplara bağlanırken bu özelliği atlamanın tek yolu ise; yüz veya parmak izi tanıma özelliğini tamamen kapatmak.
Facebook ile bilgi paylaşacağı yeni güvenlik politikasını yakın zamanda hayata geçirecek olan WhatsApp; kişilerin biyometrik bilgilerine erişmeyeceğini ve doğrulama sürecini telefonun işletim sistemi üzerinden yapacağını belirtiyor.
WhatsApp firması bu güvenlik eklentisinin yanı sıra, birisinin web veya bilgisayar üzerinden hesaba girmesi durumunda telefonlara bildirim gönderme gibi farklı işlevleri de uygulamalarına ekleyerek telefon dışı uygulamalarındaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor gibi. Aynı zamanda yakın zamanda yaptıkları tanıtımda firmanın Mac, Windows ve Web uygulamalarının işlevselliklerini artıracaklarını söylediklerini de hatırlatmakta fayda var.
Akıllı Telefonlar
Android 12 sistem rengini size seçtirebilir
Yeni Android versiyonları genelde ulaşılabilirlik eklentilerine sahip olurlar. Android 12 için de bu durum söz konusu olacak gibi. Öyle ki sistem görünüşe göre kullanıcıya sistem rengini seçtirecek.
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9to5Google tarafından gelen bilgilere göre; bir ana bir de vurgu rengi olmak üzere iki renk seçilmesi gerekecek. Bu renkler ise bütün uygulama ve menülerde geçerli olacaklar. Bununla birlikte uyumlu üçüncü parti uygulamalarda da geliştirici izin verirse yerlerini alacaklar.
Verilen bilgilere göre yine markaların telefonlarına Android sistemini yerleştirirken markaya özel şemalar yerleştirmeleri mümkün olacak. Kullanıcıların kendi renk şemasını telefona uygulaması gibi bir durum ise söz konusu değilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla markaların koyduğu seçeneklerden biriyle devam edilmesi gerekecek. Ama yine de telefonların bu konuda nasıl bir çeşitlilik sunacağını görmemiz gerekecek.
Özelliğin Android telefonlar gelmesi durumunda ilk kullanım alanı tabii ki özelleştirmeler olacaktır. Böylelikle en sevilen renklerin seçilip telefonun büyük çoğunluğuna uygulanması mümkün olacak.
Diğer taraftan ulaşılabilirlik de bu konudaki önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Renk körlüğü gibi belli görme sorunları olan insanlar bu şekilde telefonun renklerini değiştirerek ayırt etmeyi kolaylaştırabilirler. Cihazlardaki karanlık mod da kısmen bu amaca hizmet edebiliyor; ancak renklerin değişebilecek olması daha belirgin durumlar için önem taşıyabilir. Yine karanlık modun cihazlar arasında farklılıklara sahip olduğunu düşünürsek bu işlev muhtemelen daha uygun olacaktır.
Ancak bazen söylentilerde dolaşan Android özellikleri ya güncellemelere dahil edilmiyorlar ya da gelişimdeyken terk edilebiliyorlar. Dolayısıyla bu özelliğin Android 12 için gelip gelmeyeceğini bekleyip görmemiz gerekecek.
Google, Android 12 sistemini büyük ihtimalle gelecek aylarda kullanıcıya tanıtacak. Sonrasındaki beta versiyonunu ise 2021 yılı sonlarına doğru tam sürümün takip etmesini bekliyoruz.
Genel
Chrome daha sonra oku özelliği alıyor
İnternet üzerinde kullanıcıların ilgisini çeken birçok makale ve yazıya rastlamak mümkün. Ancak hepsini okuyacak zaman ise her zaman bulunamayabiliyor. Bunun için de “daha sonra oku” türünden uygulamalar ve web eklentilerinden yararlanılıyor. Google da Chrome Android için üçünü parti araçlar olmadan okuma listesi oluşturulabileceğiniz bir özelliği getiriyor.
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“Sonra Oku” olarak bilinen özellikle, tarayıcının yer imleci özelliğine daha işlevli bir alternatif sunuluyor. Böylelikle Chrome uygulamasını iOS üzerinden kullananların bir süredir ulaşabildiği özellik, sonunda Android için de geliyor.
Kullanıcılar özelliği diğer benzer uygulamalara benzer şekilde kullanabilecekler. Uygulamanın kendisine böyle bir desteğin gelmesi ise oldukça iyi karşılanacak gibi. Çünkü okunması gereken yazıları diğer linklerden ayrı tutarak bilindik yer imlerine nazaran çok daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor. Aynı zamanda okunan yazıları işaretlemesi de çok daha kolay hale gelmiş durumda.
Özelliği kullanmak için ise bir link üzerine basılı tutup Sonra Oku kısmına basmak gerekiyor. Bu şekilde kaydedilen yazılarınıza erişmek istediğinizde ise yer imlerine gidip Okuma Listesi kısmını bulabileceksiniz.
Sonra Oku özelliğini denemek için Chrome Canary versiyonunun son sürümünü indirmek gerekiyor; v90 olarak geçen bu sürümün içerisinde de ilginç bir şekilde özellik varsayılan açık olarak geliyor. Bu da yakın zamanda özelliğin beta ve sabit sürümlere de dahil edilebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden genel Chrome kullanıcılarının da özelliğe erişmek için muhtemelen fazla beklemeyeceklerini söyleyebiliriz.
Chrome daha sonra oku özelliğini diğer platformlarda denemek mümkün
Son olarak Canary kullanmayan ve özelliği denemek isteyenlerin de bunu yapabileceğini belirtelim. Bunun için Android veya masaüstü cihazınızdan chrome://flags/#read-later adresine gidin. Ardından baştaki Read Later özelliğini aktifleştirip tarayıcınızı yeniden başlatın. Böylelikle özellik Android üzerinde yukarıda belirtildiği gibi ulaşılabilir olurken, masaüstünde ise bir sayfada yıldıza bastığınızda yer imleri mi yoksa Daha sonra oku listesine mi kaydedileceğini seçebiliyorsunuz. Ardından ise yer imleri çubuğunun sağında belirecek Okuma listesi ile bu linklere ulaşabiliyor olacaksınız.
Aksesuar
watchOS 7.3 güncellemesi çıktı! Yeni kadran eklendi
Apple bugün, watchOS 7 işletim sisteminin Eylül ayında yayınlanan üçüncü büyük güncellemesi olan watchOS 7.3 güncellemesini yayınladı.
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watchOS 7.3 yenilikleri neler?
watchOS 7.3, Apple Fitness+ aboneleri için “Yürüme Zamanı” özelliği ekliyor. Bu özellik, Antreman uygulamasında yürüyüş yapan kullanıcılar için antreman sırasında ilham verici verici hikayeler dinleyebilecekleri bir ses deneyimi ekliyor. Yürüme Zamanı, müzik sanatçıları, sporcular ve diğer etkili kişilerden Apple Watch sahiplerinin ve Apple Fitness+ abonelerinin yürürken dinleyebileceği hikayeler sunuyor.
WatchOS 7.3 güncellemesiyle EKG işlevselliği Japonya, Mayotte, Filipinler ve Tayland’a genişlerken; Japonya, Mayotte, Filipinler, Tayvan ve Tayland’a düzensiz kalp ritmi bildirimleri de geliyor.
Güncelleme, gün boyunca hareketle değişen şekillere sahip Pan-Afrika bayrağının (siyah, kırmızı ve yeşil) renklerinden ilham alan yeni bir Unity Kadran ekliyor. Ayrıca tercihlerde siyah, kırmızı, yeşil ve sarı renk seçeneklerinin yanı sıra siyah/gri renk seçeneği de bulunuyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
watchOS 7.3 yeni özellikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir:
- Pan Afrika bayrağından esinlenilmiş ve şekiller siz hareket ettikçe değişerek yalnızca size özel bir kadran oluşturan Birlik saat kadranı
- Antrenman uygulaması ile siz yürürken misafirlerin ilham verici hikâyelerini paylaştıkları bir sesli deneyim olan Apple Fitness+ üyeleri için Yürüme Zamanı
- Japonya’da, Mayotte’de, Filipinler’de ve Tayland’da Apple Watch Series 4’te veya daha yenisinde EKG uygulaması
- Japonya’da, Mayotte’de, Filipinler’de ve Tayland’da Düzensiz Kalp Ritim Bildirimleri
- Büyütme etkinleştirildiğinde Denetim Merkezi’nin ve Bildirim Merkezi’nin yanıt vermeyen bir duruma gelmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir
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