Whatsapp Web için artık biyometrik doğrulama gerekecek

Yeni gelen güncellemeyle Whatsapp Web gibi uygulamalara bilgisayar veya internet üzerinden erişmek istenmesi durumunda; artık biyometrik bilgi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılması gerekecek.

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Bu hamleyle birlikte kullanıcının izni veya bilgisi olmadan başka birisinin hesaplarına bağlanma ihtimalinin azaltılması planlanıyor. Böylelikle Facebook firmasının alt uygulaması, uygulamalarına bir güvenlik seti daha çekmiş olmayı amaçlıyor.

Yani bundan böyle kullanılan akıllı telefonların yüz veya parmak izi tanıma kilidi açık olması durumunda; WhatsApp masaüstü veya web uygulaması, bu doğrulama sürecini kullanmanızı isteyecek. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra ise telefonla yine bir QR kodu taratması yapılması gerekecek. Yeni biyometrik doğrulama özelliği varsayılan aktif olarak geliyor. Hesaplara bağlanırken bu özelliği atlamanın tek yolu ise; yüz veya parmak izi tanıma özelliğini tamamen kapatmak.

Facebook ile bilgi paylaşacağı yeni güvenlik politikasını yakın zamanda hayata geçirecek olan WhatsApp; kişilerin biyometrik bilgilerine erişmeyeceğini ve doğrulama sürecini telefonun işletim sistemi üzerinden yapacağını belirtiyor.

WhatsApp firması bu güvenlik eklentisinin yanı sıra, birisinin web veya bilgisayar üzerinden hesaba girmesi durumunda telefonlara bildirim gönderme gibi farklı işlevleri de uygulamalarına ekleyerek telefon dışı uygulamalarındaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor gibi. Aynı zamanda yakın zamanda yaptıkları tanıtımda firmanın Mac, Windows ve Web uygulamalarının işlevselliklerini artıracaklarını söylediklerini de hatırlatmakta fayda var.