Uygulama
Telegram Whatsapp sohbetlerini aktarmayı kolaylaştırıyor
Whatsapp tarafından uygulanan yeni gizlilik politikası nedeniyle bazı kullanıcılar benzer diğer uygulamalara yöneliyorlar. Bunlardan bir tanesi de tabii ki bu kısmi kullanıcı göçüyle karşı karşıya kalan Telegram uygulaması.
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WABetaInfo’nun ilettiğine göre Telegram uygulamasının iOS için gelen son sürümüyle; WhatsApp, Line ve KakaoTalk gibi benzer uygulamalardaki sohbet geçmişini aktarabileceğiniz bir araç eklentisi sunuluyor.
Bu işlem için ise sadece WhatsApp üzerinden bir sohbeti aktarmanız; sonrasında da iOS paylaşma sayfasından Telegramı seçip mesajların nereye aktarılacağını belirtmeniz yeterli oluyor. Aktarma, seçmeniz durumunda medyaları da kapsıyor. Bunun yanı sıra aktarılan içerikler “aktarıldı” şeklinde etiketleniyor.
Böylelikle bu eklentinin, WhatsApp’ın politikasında gittiği sürpriz değişiklikte artık üst şirketi Facebook ile bilgi paylaşacağının öğrenilmesinden birkaç hafta sonrasında gelmiş olduğunu görebiliyoruz.
Her ne kadar bu durum sonrasında WhatsApp Facebook’un mesajlara erişmeyeceğinin teminatını verse de; deyimi yerindeyse o zamana kadar iş işten geçmiş durumda idi. Öyle ki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı Telegram ve Signal gibi benzer uygulamalara çoktan geçiş yapmaya başlamışlardı.
Bunun yanı sıra şimdi gelen bu iOS güncellemesi muhtemelen kısmi bir çözüm getirmiş olacak. Çünkü WhatsApp uygulamasının popüler olduğu yerlerde bu tip şeyler çok da etki etmeyecektir. Yine de Telegram elinden geldiğince kullanıcılarını elinde tutmaya çalışıyor gibi. Bu tip bir özelliği uman Android kullanıcılarının ise muhtemelen biraz daha beklemeleri gerekecek.
Güncelleme
Whatsapp Web için artık biyometrik doğrulama gerekecek
Yeni gelen güncellemeyle Whatsapp Web gibi uygulamalara bilgisayar veya internet üzerinden erişmek istenmesi durumunda; artık biyometrik bilgi kullanılarak kimlik doğrulaması yapılması gerekecek.
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Bu hamleyle birlikte kullanıcının izni veya bilgisi olmadan başka birisinin hesaplarına bağlanma ihtimalinin azaltılması planlanıyor. Böylelikle Facebook firmasının alt uygulaması, uygulamalarına bir güvenlik seti daha çekmiş olmayı amaçlıyor.
Yani bundan böyle kullanılan akıllı telefonların yüz veya parmak izi tanıma kilidi açık olması durumunda; WhatsApp masaüstü veya web uygulaması, bu doğrulama sürecini kullanmanızı isteyecek. Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra ise telefonla yine bir QR kodu taratması yapılması gerekecek. Yeni biyometrik doğrulama özelliği varsayılan aktif olarak geliyor. Hesaplara bağlanırken bu özelliği atlamanın tek yolu ise; yüz veya parmak izi tanıma özelliğini tamamen kapatmak.
Facebook ile bilgi paylaşacağı yeni güvenlik politikasını yakın zamanda hayata geçirecek olan WhatsApp; kişilerin biyometrik bilgilerine erişmeyeceğini ve doğrulama sürecini telefonun işletim sistemi üzerinden yapacağını belirtiyor.
WhatsApp firması bu güvenlik eklentisinin yanı sıra, birisinin web veya bilgisayar üzerinden hesaba girmesi durumunda telefonlara bildirim gönderme gibi farklı işlevleri de uygulamalarına ekleyerek telefon dışı uygulamalarındaki kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor gibi. Aynı zamanda yakın zamanda yaptıkları tanıtımda firmanın Mac, Windows ve Web uygulamalarının işlevselliklerini artıracaklarını söylediklerini de hatırlatmakta fayda var.
Genel
Chrome daha sonra oku özelliği alıyor
İnternet üzerinde kullanıcıların ilgisini çeken birçok makale ve yazıya rastlamak mümkün. Ancak hepsini okuyacak zaman ise her zaman bulunamayabiliyor. Bunun için de “daha sonra oku” türünden uygulamalar ve web eklentilerinden yararlanılıyor. Google da Chrome Android için üçünü parti araçlar olmadan okuma listesi oluşturulabileceğiniz bir özelliği getiriyor.
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“Sonra Oku” olarak bilinen özellikle, tarayıcının yer imleci özelliğine daha işlevli bir alternatif sunuluyor. Böylelikle Chrome uygulamasını iOS üzerinden kullananların bir süredir ulaşabildiği özellik, sonunda Android için de geliyor.
Kullanıcılar özelliği diğer benzer uygulamalara benzer şekilde kullanabilecekler. Uygulamanın kendisine böyle bir desteğin gelmesi ise oldukça iyi karşılanacak gibi. Çünkü okunması gereken yazıları diğer linklerden ayrı tutarak bilindik yer imlerine nazaran çok daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor. Aynı zamanda okunan yazıları işaretlemesi de çok daha kolay hale gelmiş durumda.
Özelliği kullanmak için ise bir link üzerine basılı tutup Sonra Oku kısmına basmak gerekiyor. Bu şekilde kaydedilen yazılarınıza erişmek istediğinizde ise yer imlerine gidip Okuma Listesi kısmını bulabileceksiniz.
Sonra Oku özelliğini denemek için Chrome Canary versiyonunun son sürümünü indirmek gerekiyor; v90 olarak geçen bu sürümün içerisinde de ilginç bir şekilde özellik varsayılan açık olarak geliyor. Bu da yakın zamanda özelliğin beta ve sabit sürümlere de dahil edilebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden genel Chrome kullanıcılarının da özelliğe erişmek için muhtemelen fazla beklemeyeceklerini söyleyebiliriz.
Chrome daha sonra oku özelliğini diğer platformlarda denemek mümkün
Son olarak Canary kullanmayan ve özelliği denemek isteyenlerin de bunu yapabileceğini belirtelim. Bunun için Android veya masaüstü cihazınızdan chrome://flags/#read-later adresine gidin. Ardından baştaki Read Later özelliğini aktifleştirip tarayıcınızı yeniden başlatın. Böylelikle özellik Android üzerinde yukarıda belirtildiği gibi ulaşılabilir olurken, masaüstünde ise bir sayfada yıldıza bastığınızda yer imleri mi yoksa Daha sonra oku listesine mi kaydedileceğini seçebiliyorsunuz. Ardından ise yer imleri çubuğunun sağında belirecek Okuma listesi ile bu linklere ulaşabiliyor olacaksınız.
Uygulama
Evernote yeni “Giriş” paneli not düzenlenmesine yardımcı oluyor
Bir not alma ve üretkenlik uygulaması olan Evernote; çoğunluğa göre hala bu alandaki en iyi uygulama. Şimdi ise uygulama önce sitesi, sonra da telefon versiyonları için bazı değişikliklerin yolda olduğunu duyurdu.
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Eylül ayında yeni bir tasarıma gideceğini daha önceden duyuran firma; yeni bir Giriş panosunu da uygulamaya getiriyor. Bu alan ise bütün notlar, taslaklar ve belgelerin bir yerde düzenlenmesi için kullanılacak.
Yeni güncelleme, uygulamanın sunduğu deneyimi çok daha kapsayıcı ve kolay yapacak gibi duruyor. Giriş kısmı aynı zamanda gün başlangıcı için yararlı işlevler de içerecek. İhtiyaç duyabileceğiniz bilgiler en önde ve daha düzenli bir şekilde uygulamada yerlerini alacaklar. Aynı zamanda sağlanan bu tip bir düzen kullanıcıya yardımcı olarak ve farklı işlevlerle birlikte kolaylık sağlayarak onun notların arasında boğulmasının da önüne geçecek.
Evernote Basic veya Plus kullanıcıları Giriş panosunun içinden; Notlar, Çizgi Tahtası, Kaydedilen Görüntüler, Defterler, Sabitlenen Not, Etiketler ve Kısayollar gibi araçlara ulaşabilecekler. Bununla birlikte Evernote Premium ve İş versiyonları sahipleri ise not düzenleme, yeniden boyutlandırma ve Giriş panosunu düzenleme alanında fazladan bazı özelliklere de sahip olabilecekleri gibi arka planın rengini de değiştirebilecekler.
Uygulama güncellemesi şimdilik bilinenlere göre öncelikle bilgisayar ve Mac versiyonlarına gelecek. Gelecek aylarda da muhtemelen uygulamanın mobil platformlarında yerini almış olacak.
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