Telegram Whatsapp sohbetlerini aktarmayı kolaylaştırıyor

Bir not alma ve üretkenlik uygulaması olan Evernote; çoğunluğa göre hala bu alandaki en iyi uygulama. Şimdi ise uygulama önce sitesi, sonra da telefon versiyonları için bazı değişikliklerin yolda olduğunu duyurdu.

Eylül ayında yeni bir tasarıma gideceğini daha önceden duyuran firma; yeni bir Giriş panosunu da uygulamaya getiriyor. Bu alan ise bütün notlar, taslaklar ve belgelerin bir yerde düzenlenmesi için kullanılacak.

Yeni güncelleme, uygulamanın sunduğu deneyimi çok daha kapsayıcı ve kolay yapacak gibi duruyor. Giriş kısmı aynı zamanda gün başlangıcı için yararlı işlevler de içerecek. İhtiyaç duyabileceğiniz bilgiler en önde ve daha düzenli bir şekilde uygulamada yerlerini alacaklar. Aynı zamanda sağlanan bu tip bir düzen kullanıcıya yardımcı olarak ve farklı işlevlerle birlikte kolaylık sağlayarak onun notların arasında boğulmasının da önüne geçecek.

Evernote Basic veya Plus kullanıcıları Giriş panosunun içinden; Notlar, Çizgi Tahtası, Kaydedilen Görüntüler, Defterler, Sabitlenen Not, Etiketler ve Kısayollar gibi araçlara ulaşabilecekler. Bununla birlikte Evernote Premium ve İş versiyonları sahipleri ise not düzenleme, yeniden boyutlandırma ve Giriş panosunu düzenleme alanında fazladan bazı özelliklere de sahip olabilecekleri gibi arka planın rengini de değiştirebilecekler.

Uygulama güncellemesi şimdilik bilinenlere göre öncelikle bilgisayar ve Mac versiyonlarına gelecek. Gelecek aylarda da muhtemelen uygulamanın mobil platformlarında yerini almış olacak.