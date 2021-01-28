Telegram Whatsapp sohbetlerini aktarmayı kolaylaştırıyor

Whatsapp tarafından uygulanan yeni gizlilik politikası nedeniyle bazı kullanıcılar benzer diğer uygulamalara yöneliyorlar. Bunlardan bir tanesi de tabii ki bu kısmi kullanıcı göçüyle karşı karşıya kalan Telegram uygulaması.

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WABetaInfo’nun ilettiğine göre Telegram uygulamasının iOS için gelen son sürümüyle; WhatsApp, Line ve KakaoTalk gibi benzer uygulamalardaki sohbet geçmişini aktarabileceğiniz bir araç eklentisi sunuluyor.

Bu işlem için ise sadece WhatsApp üzerinden bir sohbeti aktarmanız; sonrasında da iOS paylaşma sayfasından Telegramı seçip mesajların nereye aktarılacağını belirtmeniz yeterli oluyor. Aktarma, seçmeniz durumunda medyaları da kapsıyor. Bunun yanı sıra aktarılan içerikler “aktarıldı” şeklinde etiketleniyor.

Böylelikle bu eklentinin, WhatsApp’ın politikasında gittiği sürpriz değişiklikte artık üst şirketi Facebook ile bilgi paylaşacağının öğrenilmesinden birkaç hafta sonrasında gelmiş olduğunu görebiliyoruz.

Her ne kadar bu durum sonrasında WhatsApp Facebook’un mesajlara erişmeyeceğinin teminatını verse de; deyimi yerindeyse o zamana kadar iş işten geçmiş durumda idi. Öyle ki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı Telegram ve Signal gibi benzer uygulamalara çoktan geçiş yapmaya başlamışlardı.

Bunun yanı sıra şimdi gelen bu iOS güncellemesi muhtemelen kısmi bir çözüm getirmiş olacak. Çünkü WhatsApp uygulamasının popüler olduğu yerlerde bu tip şeyler çok da etki etmeyecektir. Yine de Telegram elinden geldiğince kullanıcılarını elinde tutmaya çalışıyor gibi. Bu tip bir özelliği uman Android kullanıcılarının ise muhtemelen biraz daha beklemeleri gerekecek.