Bilmeyenler için WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmadan önce ücretli bir uygulamaydı. Bu sistemi kısmen geri getirmek isteyen Meta, abonelik sisteminden para kazanmayı hedefliyor. Şu an itibariyle WhatsApp Premium isimli uygulamanın beta sürümü kullanıcılar için erişilebilir durumda. Bu da şirketin uygulama içi satın almalardan yararlanacak müşteriler aradığını doğrulayan en büyük kanıtlardan.

İçindekiler WhatsApp Yakında Premium İsimli Abonelik Sistemini Başlatacak

WhatsApp Yakında Premium İsimli Abonelik Sistemini Başlatacak

Şu an ücretsiz şekilde tüm kullanıcıların yeni uygulamayı test edebileceğini söyleyerek başlayalım. WhatsApp beta programının üyeleri, akıllı telefonlarında yeni WhatsApp Premium menüsüne erişebilirler. Sistemin en göze çarpan özelliklerinden biri de kendi mesaj ağınızı üretmeye olanak sağlanması. Uygulama ayarlarına giderek, Örneğin https://wa.me/HardwarePlus gibi bir url ile özelleştirilmiş iletişim bağlantıları oluşturma potansiyeline sahip olabilirsiniz. Ayrıca isterseniz kurduğunuz urlnin adını da değiştirebilirsiniz. Değiştirildikten sonra, önceki bağlantı bir kez daha diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir olacaktır. Bu özellik yeni değil tabi ki. Özel iletişim ağları Telegram başta olmak üzere birçok uygulamanın temelini oluşturuyor.

Tüm bu gelişmelerinden ardından WABetainfo konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgiler sundu. WABetainfo’ya göre, premium abonelik işletmelere yönelik olacak. Bu durum ücretli özelliklerin çoğunun ortalama bir kullanıcı için tasarlanmadığı anlamına geliyor. İşletmeciler için hayat kurtarabilecek bir özellikle gelen Premium, aynı hesabı 10 cihaza kadar beraber kullanmaya izin verecek. Bu şekilde, çalışanlar işletme hesabına bağlanabilecek ve işler tek bir hesap üzerinden daha kurumsal yönetilebilecek. Son olarak, 32 katılımcıya kadar video görüşmesi de yapılabilecek.

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