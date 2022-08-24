WhatsApp’ın Topluluklar özelliği yaklaşık bir yıldır geliştiriliyor ancak Meta, mesajlaşma uygulamasında yapılacak değişiklikleri ayrıntılı olarak anlatan bir basın bülteninde Nisan ayında varlığını resmen ima etti. WhatsApp, gelmesini aylarca bekledikten sonra nihayet özelliği kullanıma sunacak.

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, WhatsApp şu anda bazı Android kullanıcılarıyla Toplulukları test ediyor. 2.22.19.3 (beta) ve 2.22.19.2 (kararlı) sürümlerinin ilk uyumlu olduğu görülüyor. Bu güncellemeyi alanlar, eski Kamera sekmesinin yerini alan yeni bir WhatsApp Toplulukları sekmesi bulacaklar.

WhatsApp’taki Topluluklar özelliği ne işe yarıyor?

Topluluklar özelliği, ilgili tüm gruplarınızı kolayca yönetmenize ve farklı konular için alt gruplar oluşturmanıza olanak tanıyor. 10 alt grup oluşturulabilir ve her biri 512 üyeye kadar içerebilir. WhatsApp’ta bir Topluluk oluşturduğunuzda, altında otomatik olarak bir grup oluşturulur.

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Örneğin WhatsApp kullanıcıları, her sınıf veya ders dışı etkinlik için alt grupları olan bir okul için bir Topluluk oluşturabilir. Yöneticiler daha sonra tüm kullanıcılara veya yalnızca belirli gruplara ulaşmak için tüm gruba duyuru gönderebilir.

Bir topluluk üyesi, ilgi alanlarına göre bir alt gruba katılmaya karar verebilir. Ayrıca, topluluğun kendisinden ayrılmadan, istediği zaman alt gruptan ayrılabilir. WhatsApp toplulukları ayrıca belirli kişileri engellemenize, kötüye kullanımı bildirmenize ve daha pek çok şeye izin verir. Ayrıca tıpkı WhatsApp sohbetleri gibi uçtan uca şifrelenecekler.

Bu yeni özelliğin testi başarılı olursa, WhatsApp bu yeni işlevi önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların kullanımına sunabilir.