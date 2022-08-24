Eski bir Twitter CEO’su, şirketin iç güvenliği ve süreçleriyle ilgili çeşitli konularda alarm veriyor. Ayrıca, çok sayıda çalışanın verilere çok fazla dahili erişimi olduğu konusunda uyarıyor.

İhbarcı Peiter Zatko, bu yılın Ocak ayına kadar Twitter’da güvenlik şefiydi. Daha sonra görevini layıkıyla yerine getirmediği için resmi olarak kovuldu. Zatko, geçen ay Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na Twitter’ın çeşitli ihmallerini açıklayan uzun bir mektup gönderdi.

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Zatko, Twitter ile ilgili olabilecek birkaç sorundan bahsetti. Şirketin sunucularda eski yazılımları çalıştırdığı, hükümet etkisine yenik düştüğü ve “kullanıcı büyümesini istenmeyen posta önlemenin üzerine koyduğu” söyleniyor. Ona göre şirket, büyük bir güvenlik ihlali sonrasında Amerikan FTC tarafından 2011 yılında Twitter’ın dayattığı uzlaşma gerekliliklerine uymayacaktı. Bu anlaşmaya göre, Twitter, çalışanların hesap bilgilerine daha az erişime sahip olması da dahil olmak üzere belirli güvenlik önlemleri uygulamak zorunda kaldı. Muhbire göre, bu düzgün bir şekilde düzenlenmemiştir; Zatko’ya göre Twitter, vaatlere rağmen bu anlaşmaya uymuyor.